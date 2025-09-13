Baltijas balss logotype
Народные приметы на 13 сентября — Журавлиное вече

Дом и сад
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Народные приметы на 13 сентября — Журавлиное вече

13 сентября день памяти священномученика Киприана (200—258).

Родился и вырос Киприан в языческой семье, получил хорошее образование, стал юристом. После того, как святой принял крещение, столкнулся с гонениями на христиан уже в сане епископа.

Несмотря на то, что многие священнослужители, испугавшись гонений, приняли условия язычников, Киприан считал, что возвращение их обратно в церковь должно быть согласовано с епископами на соборе. Этим заявлением он вступил в конфликт с церковными деятелями. В 58 лет святой был заключен в темницу и казнен.

Считалось, что «на Киприана» журавли собирают «вече на болоте». Наши предки полагали, что именно так птицы выбирают путь для перелета в теплые страны.

Крестьяне с этого дня начинали копать картошку и собирать клюкву.

Погодные приметы

Журавли летят по одному, не образуют клин — к неурожайному следующему году. Журавли летят на небольшой высоте от земли — к теплой зиме. Луна в фазе роста — уродится хорошая клюква.

#народные приметы #вера
