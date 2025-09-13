Baltijas balss logotype
Названы неожиданные плюсы уборки для психики и здоровья

Дом и сад
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Названы неожиданные плюсы уборки для психики и здоровья

Казалось бы, уборка — дело настолько скучное, что никаких «плюсов» у нее нет. Если только не прислушиваться к специалистам: по их словам, порядок способен укрепить физическое и психическое здоровье.

Беспорядок в квартире напрямую отражается на нашем состоянии, заявила эксперт по клинингу Мария Нагибова. Визуальный хаос снижает концентрацию, усиливает стресс и тревожность. Напротив, уборка создает предсказуемую, безопасную и контролируемую среду, которая положительно влияет на психику.

Наводить порядок полезно не только для психического здоровья — это еще и физическая активность. Если ежедневно уделять домашним делам около 30 минут, получится тренировка на выносливость. Медицинские данные показывают, что рутинные бытовые нагрузки уменьшают риск сердечно-сосудистых патологий на 20%.

Кроме того, пыль и плесень, скапливающиеся в ванной и в других комнатах, способны увеличить риск аллергий, астмы и проблем с дыхательной системой. Обычная влажная уборка позволяет сократить концентрацию вредных частиц почти на 90%, заключила эксперт.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

