Ученые предупредили о магнитных бурях длительностью до 6 суток

Геомагнитные возмущения, связанные с новой корональной дырой на Солнце, могут сохраняться до шести суток — с субботы, 13 сентября, по вторник, 16 сентября.

Земля попадет в зону возмущений в ночь с 13 на 14 сентября. Затем скорость солнечного ветра начнет стремительно расти примерно с 400 км/с до 500-600 км/с в дни 14-15 сентября. Максимальные значения ожидаются 16 сентября.

Однако ученые подчеркивают, что корональные дыры среднего размера не способны «пробить» магнитное поле Земли до уровней бурь класса G2-G3.

Как отмечается в сообщении, сентябрь оказался богат на магнитные бури: за первые десять дней произошло три бури, то есть примерно одна буря каждые трое суток. По словам ученых, это в десять раз чаще, чем в августе, когда за весь месяц зафиксирована была только одна буря.