Отопление дровами может быть опаснее, чем считалось прежде 2 1600

Дата публикации: 26.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Отопление дровами может быть опаснее, чем считалось прежде

Считается, что основным источником загрязнения воздуха являются крупные города, однако последние исследования всё чаще показывают, что значительное воздействие на окружающую среду оказывает отопление дровами. Несмотря на это, большинство правительственных мер направлено на борьбу с загрязнением именно в городах.

Чтобы восполнить пробел в изучении этого явления, группа учёных поселилась в небольшой словенской деревне Ретье, где живёт всего 690 человек. Как сообщает The Guardian, исследователи решили выяснить, как использование дров для отопления влияет на качество воздуха.

В деревне все общественные здания подключены к централизованной отопительной сети, но многие жители продолжают использовать дрова для обогрева жилищ.

По всей деревне и на окрестных холмах учёные установили оборудование для измерения уровня загрязнения. В течение двух месяцев трижды в день они преодолевали до шести километров, чтобы проводить дополнительные замеры.

По данным исследования, в дни, когда погодные условия мешали рассеиванию смога, уровень загрязнения воздуха в долине достигал показателей, характерных для самых загрязнённых городов мира.

Результаты показали, что в течение зимы уровень загрязнения превышал безопасные пределы на протяжении 34 дней. При этом большинство жителей деревни (70 %) считают, что качество воздуха в их регионе хорошее, а 89 % уверены, что древесный дым не опасен для здоровья.

Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
