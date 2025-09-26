Слизни остаются одной из главных угроз для сельского хозяйства, ежегодно нанося многомиллионный ущерб экономике разных стран. Вредители снижают урожайность пшеницы и других культур, пожирают овощи и фрукты на частных участках.

Традиционные методы борьбы со слизнями неэффективны. Слизни большую часть времени проводят в глубине почвы, куда не проникают поверхностные пестициды. Кроме того, в плохую погоду вредители скрываются под камнями или растительностью, создавая иллюзию исчезновения.

Существуют и экологические ограничения. Химические препараты вроде метальдегида запрещены из-за загрязнения водоемов, а биологические средства, например, нематоды слишком дорогие, пишет Phys.org.

Недавно исследования выявили ключевую особенность поведения слизней — они образуют стабильные скопления в определенных зонах полей. Наблюдение подтвердилось для всех изученных культур, включая пшеницу и рапс. Ученые с помощью радиомаяков отследили, что слизни предпочитают оставаться в одних и тех же локациях весь сезон.

По мнению исследователей, фермеры могут сократить использование пестицидов на 50%, обрабатывая только зоны с высокой концентрацией вредителей. Цифровое моделирование поведения слизней, основанное на данных полевых наблюдений, открывает путь к созданию экономичных и экологичных стратегий защиты урожая. Этот подход особенно важен в условиях климатических изменений и растущих затрат на сельское хозяйство.