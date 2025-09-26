Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему со слизнями так трудно бороться, выяснили ученые 1 1076

Дом и сад
Дата публикации: 26.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему со слизнями так трудно бороться, выяснили ученые

Слизни остаются одной из главных угроз для сельского хозяйства, ежегодно нанося многомиллионный ущерб экономике разных стран. Вредители снижают урожайность пшеницы и других культур, пожирают овощи и фрукты на частных участках.

Традиционные методы борьбы со слизнями неэффективны. Слизни большую часть времени проводят в глубине почвы, куда не проникают поверхностные пестициды. Кроме того, в плохую погоду вредители скрываются под камнями или растительностью, создавая иллюзию исчезновения.

Существуют и экологические ограничения. Химические препараты вроде метальдегида запрещены из-за загрязнения водоемов, а биологические средства, например, нематоды слишком дорогие, пишет Phys.org.

Недавно исследования выявили ключевую особенность поведения слизней — они образуют стабильные скопления в определенных зонах полей. Наблюдение подтвердилось для всех изученных культур, включая пшеницу и рапс. Ученые с помощью радиомаяков отследили, что слизни предпочитают оставаться в одних и тех же локациях весь сезон.

По мнению исследователей, фермеры могут сократить использование пестицидов на 50%, обрабатывая только зоны с высокой концентрацией вредителей. Цифровое моделирование поведения слизней, основанное на данных полевых наблюдений, открывает путь к созданию экономичных и экологичных стратегий защиты урожая. Этот подход особенно важен в условиях климатических изменений и растущих затрат на сельское хозяйство.

×
Читайте нас также:
#полезно знать
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Всего 2 ложки этого средства — и огурцы не пожелтеют до октября
Изображение к статье: Причины быстрого разряда телефона: 5 распространенных ошибок
Изображение к статье: Как быстро очистить вытяжку до блеска: простая хитрость
Изображение к статье: Правила полива помидоров: что нужно знать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео