Определены два наиболее вредных для памяти продукта

Дом и сад
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Определены два наиболее вредных для памяти продукта

Память с возрастом ухудшается — это естественный процесс. Однако в некоторых случаях мы сами ускоряем его.

Американские исследователи опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition итоги многолетнего эксперимента. Они доказали, что регулярное включение в рацион переработанного мяса и сладкой «газировки» связано с ускоренным снижением когнитивных способностей.

Что показало исследование

В проекте участвовали более 5 тыс. американцев старше 55 лет. В течение 7 лет ученые собирали статистику о питании добровольцев и проверяли их память с помощью специальных тестов.

В результате эксперимента ученые установили, что ежедневное употребление переработанного мяса — будь то колбаса, бекон или ветчина — повышает вероятность снижения памяти на 17%. Каждая порция сладкой «газировки» прибавляет к этому риску еще 6%.

Другие категории ультрапереработанных продуктов — снеки, замороженные полуфабрикаты, выпечка — оказались менее опасными для когнитивного здоровья.

Почему вредны именно колбаса и газированные напитки

Ученые связывают негативный эффект продуктов с высоким содержанием соли, консервантов и сахара. Эти компоненты не только перегружают обмен веществ, но и влияют на работу мозга через сосуды.

Как сократить риск деменции

Эксперты советуют не отказываться от вкусной еды, а просто пересмотреть рацион.

#полезно знать
Видео