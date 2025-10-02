Христиане Савватий и Трофим оказались на языческом празднике, они яростно молились Богу, наблюдая за тем, какое бесчинство творят люди. Это заметил правитель и святых вызвали на допрос. Мужчины отказались приносить жертвы идолам, за это их подвергли пыткам, во время которых Савватий скончался.

Трофим же был отправлен к знаменитому палачу, который отличался тем, что придумывал для своих пленников нестерпимые пытки. В заключении Трофима проведывал тайный христианин Доримедонт. Узнав об этом, палач обоих бросил на съедение диким зверям, но святые остались живы и невредимы. Тогда их приказали обезглавить.

Савватия считали покровителем пчел, с этого дня начиналась пчелиная девятина. В это время обычно ведутся работы по сбору меда, подготовке ульев к зиме. В некоторых местах даже устраивали медовый праздник, где главным блюдом на столе был мед. Мед всегда считался отличным лекарством от многих заболеваний.

Также 2 октября проходили Трофимовские вечерки — праздник, на котором незамужние девушки искали себе женихов.

Погодные приметы

Ветер южного направления — в следующем году уродятся озимые. Много желудей — уродится хлеб. Погода теплая — осень будет спокойной.