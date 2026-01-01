Предприниматели России сейчас просто боятся открывать новые бизнесы, вкладываться в новые проекты. 70% клиентов агентства инвестиций — это ребята, которые продали свои заводы деятелям из списка «Форбс» и вложили их в недвижимость Москвы. Многие свернули мощности, уволили часть сотрудников. И это показывает, что настоящая экономика живет в режиме сокращения.

Другой собеседник «Новых Известий», представитель среднего бизнеса, в разговоре с корреспондентом высказался еще более категорично:

«Бизнесом в России сегодня занимается только тот, кто не может его продать!»

Но если тем, кто вышел в кеш, особые беды не грозят, чтобы пересидеть лихолетье, то наемным сотрудникам стоит задуматься. Во-первых, массовый потребитель будет экономить на всем — на воде, печеньках, кофе, спичках… Соответственно, любой бизнес, который вы видите на улицах, просядет по выручкам. Исключением будут разве что продуктовый масс-маркет и аптечные сети.

При этом кризис не так сильно затронет тех, кто имеет дело с единственным сегодня надежным плательщиком — государством.

Во-вторых, кризис 2026 года все-таки имеет одну позитивную особенность: о нем известно заранее, и потому есть шанс подготовиться или не делать фатальных ошибок. Это, к счастью, не черный вторник и не черный четверг, когда все могло обвалиться в один момент и никто этот момент не предсказывал. Это понятно. Но что делать-то людям из группы риска в 2026 году?

Пережить бурю лучше всего, как известно, не в чистом поле, а где-нибудь в закрытом от ветров и дождя пространстве. Бизнес-аналитики советуют в первую очередь умерить честолюбивый пыл наемных сотрудников, которые решат, что стоит поменять место работы ради прибавки в 10-15% и обещаний нового работодателя.

Если этот вариант не на 200% по надежности, то лучше не рисковать и сидеть на проверенном годами месте, поскольку самое страшное в период кризиса — это безработица.

Перспектива остаться без ежемесячного дохода диктует необходимость накоплений. Считается нормальным, если это будет сумма вашего годового дохода. Но для большинства людей копить такие деньги надо не один год. Тогда единственным разумным выходом станет столь же разумное сокращение расходов по всем «лишним» позициям и привычкам.

Платите за дорогой фитнес от 100 тысяч за абонемент? А не пробовали бесплатно ходить на лыжах или со скандинавским палками в ближайшем парке? Пользы больше, а денег вовсе не требуется.

Привыкли к еде из ресторанов с доставкой на дом? Увы. Пора изучать кулинарные рецепты и учиться готовить самому.

Без ежедневных покупок всякой ерунды на маркетплейсах еще никто не умирал. И вы тоже останетесь живы, но с сэкономленными деньгами! И да, в шкафах может быть полно одежды, которая носится не один месяц или год…

— В 2026-м многим придется излечиваться от ониомании, или страсти к спонтанным, неконтролируемым покупкам, — уверена социальный психолог Анна Дронова. — А это сегодня болезнь миллионов людей. Хуже всего, когда ониомания завязана на кредитах и микрозаймах. Потеряв работу или сократив доходы, люди в считаные месяцы оказываются в ужасающем состоянии. Как быть? Не брать никаких кредитов! Вообще никаких. А любую покупку как минимум обсуждать с близкими, пытаясь взвесить все за и против и понимая последствия. Расчет на то, что ваш банк разорится или потеряет лицензию ЦБ, а вы сможете не отдавать кредит, абсолютно эфемерны.