Почему агроном не советует обрабатывать перед зимой сад?

Дом и сад
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему агроном не советует обрабатывать перед зимой сад?

Многие садоводы осенью, до наступления заморозков, обрабатывают свои участки. Однако известный садовод Андрей Туманов считает, что лучше дождаться весны и уже потом действовать.

«Поймите, если у вас здоровый нормальный сад, если вы за ним тщательно следите, если вы собираете растительные остатки и у вас на участке нет гнили, то я не вижу смысла обрабатывать сад какими-то препаратами, — говорит эксперт. — Как известно, часть вредителей осенью уходит на зимовку в землю. Вы же землю проливать не будете? Да, есть советы обработать листья деревьев мочевиной. Да, это сожжет споры. Но, по-моему, цена этой обработки будет слишком высока и трудозатратна. К тому же в любом случае большинство спор болезней за зиму погибает».

По словам Туманова, лучше дождаться весны и обработать сад любым контактным фунгицидом. «Весенней обработкой мы уничтожаем как раз те оставшиеся после зимы споры, которые могут нам впоследствии навредить. А осенью просто наводим на участке порядок, убираем все больное».

По словам Андрея Туманова, осенью надо больше внимания уделить «физическому методу». «Вы должны ходить с секатором и удалять все, что не нужно. Например, засохла ветка. Конечно, вы можете долго разбираться, почему она засохла, какая именно болезнь ее поразила. Но в любом случае это говорит о проблемах, просто так ничего засохнуть не может. Может, вы неправильно сделали обрезку, и начался некроз. А может, это проявление монилиоза (плодовой гнили). Вообще, болезни не нападают в одиночку, они же нападают армией. Поэтому пока вы поймете, в чем именно дело, вы эту ветку пока лучше срежьте и уничтожьте, из-за чего бы она ни засохла. И такая санитарная обрезка должна у вас идти круглый год».

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
