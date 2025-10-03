Когда речь заходит о полезных для сердца и сосудов продуктах, вспоминают рыбу, орехи или оливковое масло. В этот список теперь добавилась и облепиха.

Эксперты из Лодзинского университета (Польша) обнаружили, что экстракты семян облепихи способны замедлять образование тромбов. Причем наибольший эффект показали именно обжаренные семена, а не сырые. О результатах сообщает журнал Nutrients.

Что выяснили ученые

Ученые выяснили, что в семенах облепихи содержится особое соединение — изорамнетин. Оно ослабляет активность тромбоцитов и мешает им прочно связываться с белками, отвечающими за свертывание крови.

Пока эти результаты получены лишь в лабораторных условиях, поэтому использовать обжаренные семена как готовое средство против тромбов преждевременно. Специалисты отмечают, что для подтверждения эффекта необходимы масштабные клинические исследования.

Тем не менее работа польских специалистов показывает потенциал облепихи как натурального источника антиагрегантов — веществ, которые препятствуют образованию тромбов.

Как включить облепиху в рацион

Ягоды облепихи используют для приготовления морсов, варенья и масла. Традиционно облепиху рекомендуют как источник витаминов С, Е и группы В, каротиноидов, а также омега-кислот. Она помогает укреплять иммунитет в сезон простуд, поддерживать кожу и ускорять заживление ран.