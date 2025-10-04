Baltijas balss logotype
Народные приметы на 4 октября — Кондрат и Игнат (Ипат)

04.10.2025
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

4 октября христиане почитают память апостола из 70-ти — Кондрата Афинского. Святой был свидетелем распятия Христа и его чудесного воскрешения.

Апостол был проповедником в Греции, однажды во время проповеди его жестоко избили камнями. После этого он оказался в заключении, где и скончался от голода.

Также в этот день вспоминают о жизни священномучеников Ипатия и Андрея, пострадавших за веру в VIII веке, и обретение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1651–1709).

У святого Димитрия Ростовского просят заступничества дети, сироты, нудждающиеся. Молебен, заказанный святому, поможет излечиться от болезней легких. В старину в этот день знахари лечили грудь кормящих матерей.

Погодные приметы

По погоде в этот день можно предсказать, каким будет ближайший месяц. Ясная погода и ветер — зима будет холодной. В лесу мало грибов, но много орехов — зима будет морозной и снежной.

#народные приметы #вера
Видео