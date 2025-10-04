Baltijas balss logotype
Покров подскажет. Почему наши предки сажали чеснок только в эту дату октября

Дом и сад
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Покров подскажет. Почему наши предки сажали чеснок только в эту дату октября

В крестьянском мире издавна считалось, что сажать озимый чеснок надо именно на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Даже было такое поверье: «до обеда — осень, после обеда — зима». Поэтому огородники стремились срочно завершить все посадочные дела именно в этот период.

В 2024 году Покров (14 октября) выпадает на вторник. Конечно, работающих дачников вряд ли руководство отпустит на огородные участки ради чеснока, но и воскресенье, 12 октября, подойдёт идеально.

Наши предки считали, что если уложиться в эти даты, то урожай действительно вырастет крупным и вкусным. Кроме того, такой чеснок, как правило, долго хранится — совпадение это или нет, но факт есть факт.

«Ты что, не знала, что чеснок на Покров сажать нужно? Всегда с урожаем будешь! Эх, молодые», — посетовала моя соседка по даче, 86-летняя огородница.

Поэтому попробуйте сделать так в этом году, хуже точно не будет. Заодно и проверите — работает ли примета или нет.

Что еще можно делать на Покров

Покров — это христианский праздник, поэтому принято в этот день готовить угощения и приглашать гостей. Считалось, что чем добрее и гостеприимнее человек, то и достатка у него будет больше в будущем.

Наши предки считали, что угощать лакомствами в Покров нужно было и Домового. В угол ставили миску с вкусностями, чтобы таким образом задобрить домашнего духа и получить от него поддержку.

Христиане также верили, что если 14 октября протопить печку ветками от фруктовых деревьев, то зимой в избе будет тепло и хорошо.

А что нельзя

Есть дела, которые ни в коем случае нельзя было делать в праздник Покрова. Например, проводить в доме генеральную уборку и стирку.

Ругань и скандалы 14 октября также считались большим грехом. А алкоголь на столе мог означать приближающуюся беду.

#народные приметы #вера
