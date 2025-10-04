Каждую осень многие жалуются на упадок сил, сонливость и тоску. Это временная хандра или уже депрессия?

Некоторые повторяющиеся симптомы могут говорить о наступлении сезонной депрессии. Если ее не заметить, то можно надолго выпасть из привычного ритма, сообщила психолог Ольга Романив.

Что говорит об осенней депрессии

Выделяют минимум 5 сигналов приближающейся депрессии, среди них:

постоянная сонливость; проблемы с концентрацией; беспричинный пессимизм; потеря интереса к привычным радостям; сбои в питании.

На практике все выглядит так. Мелатонин в холодное время года начинает вырабатываться иначе — вставать по утрам тяжелее. Уровень серотонина из-за нехватки солнечного света снижается, и мозг начинает хуже работать.

В течение дня человека одолевают мрачные мысли, даже если причин для переживаний нет, хобби и встречи с близкими не приносят былого удовольствия.

Кроме того, у части людей пропадает аппетит, а у других — усиливается. Появляется тяга к калорийным, сладким и жирным блюдам, а за ней и лишние килограммы.

Как облегчить состояние

Сезонная депрессия не исчезнет в один день. Потребуется консультация специалиста — врача или психолога. Однако простые шаги помогут снизить риск проявления недуга.

Для этого следует спать не менее 8 часов, а отходить ко сну не позже 23:00. Также каждый день нужно выделять время на прогулки на свежем воздухе, общаться с людьми и, конечно, включать в меню фрукты, овощи, зелень, кисломолочные продукты. Работа кишечника во многом связана с нашим психоэмоциональным состоянием, поэтому важно держать разнообразие в рационе.