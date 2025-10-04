Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Психолог объяснила, как по 5 признакам вычислить у себя осеннюю депрессию 0 176

Дом и сад
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Психолог объяснила, как по 5 признакам вычислить у себя осеннюю депрессию

Каждую осень многие жалуются на упадок сил, сонливость и тоску. Это временная хандра или уже депрессия?

Некоторые повторяющиеся симптомы могут говорить о наступлении сезонной депрессии. Если ее не заметить, то можно надолго выпасть из привычного ритма, сообщила психолог Ольга Романив.

Что говорит об осенней депрессии

Выделяют минимум 5 сигналов приближающейся депрессии, среди них:

постоянная сонливость;
проблемы с концентрацией;
беспричинный пессимизм;
потеря интереса к привычным радостям;
сбои в питании.

На практике все выглядит так. Мелатонин в холодное время года начинает вырабатываться иначе — вставать по утрам тяжелее. Уровень серотонина из-за нехватки солнечного света снижается, и мозг начинает хуже работать.

В течение дня человека одолевают мрачные мысли, даже если причин для переживаний нет, хобби и встречи с близкими не приносят былого удовольствия.

Кроме того, у части людей пропадает аппетит, а у других — усиливается. Появляется тяга к калорийным, сладким и жирным блюдам, а за ней и лишние килограммы.

Как облегчить состояние

Сезонная депрессия не исчезнет в один день. Потребуется консультация специалиста — врача или психолога. Однако простые шаги помогут снизить риск проявления недуга.

Для этого следует спать не менее 8 часов, а отходить ко сну не позже 23:00. Также каждый день нужно выделять время на прогулки на свежем воздухе, общаться с людьми и, конечно, включать в меню фрукты, овощи, зелень, кисломолочные продукты. Работа кишечника во многом связана с нашим психоэмоциональным состоянием, поэтому важно держать разнообразие в рационе.

Читайте нас также:
#психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Почему перед дождем хочется спать?
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Агроном объяснила, какие удобрения нужно вносить перед заморозками, а какие строго запрещено
Изображение к статье: Агроном объяснила, какие удобрения нужно вносить перед заморозками, а какие строго запрещено
Как избавиться от слизней в своем саду: эксперты раскрыли секретный ингредиент
Изображение к статье: Как избавиться от слизней в своем саду: эксперты раскрыли секретный ингредиент
Покров подскажет. Почему наши предки сажали чеснок только в эту дату октября
Изображение к статье: Покров подскажет. Почему наши предки сажали чеснок только в эту дату октября
Изображение к статье: Чем подкормить деревья перед зимой?
Чем подкормить деревья перед зимой? 162
Изображение к статье: Народные приметы на 4 октября — Кондрат и Игнат (Ипат)
Народные приметы на 4 октября — Кондрат и Игнат (Ипат) 140
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 223
Изображение к статье: Как почистить чеснок без грязных рук: 3 простых способа, которые стоит попробовать
Как почистить чеснок без грязных рук: 3 простых способа, которые стоит попробовать 295

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 7
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 32
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
В мире
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda 20
Изображение к статье: Лемуры научат космонавтов впадать в спячку
В мире животных
Лемуры научат космонавтов впадать в спячку 16
Изображение к статье: Почему перед дождем хочется спать?
Дом и сад
Почему перед дождем хочется спать? 22
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 7
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 9
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео