Перед наступлением морозов на загородном участке следует провести работы, чтобы подготовить растения к следующему сезону, заявила агроном С. Михайлова.

Прежде всего, она рекомендовала внести удобрения, содержащие калий и фосфор. На грядках их равномерно распределяют под перекопку, а в саду бурят отверстия по периметру кроны и засыпают удобрение туда, чтобы питательные вещества достигли зоны корней.

Кроме того, полезно внести свежий навоз — за зиму он перепреет и станет отличным источником питания для растений. В октябре также желательно обрезать деревья и кустарники: в это время кроны хорошо видны, а благодаря погодным условиям раны успевают затянуться. Работы рекомендуется проводить в сухую, ясную погоду.

Помимо этого, специалист посоветовала в октябре посеять овощи под зиму. После посева грядки стоит замульчировать сухой листвой или перегноем, чтобы защитить семена во время малоснежной зимы.

Важно отметить, что в этот период нельзя использовать азотные удобрения. Они стимулируют рост побегов, которые не успеют одревеснеть до холодов и погибнут при первых заморозках. Такие подкормки лучше оставить на весну.