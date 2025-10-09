Baltijas balss logotype
Народные приметы на 9 октября — Иоанн-Богослов

Дом и сад
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 9 октября — Иоанн-Богослов

9 октября христиане почитают евангелиста и апостола Иоанна Богослова, который после ухода Иисуса Христа остался в Иерусалиме, заботясь о Богородице.

О его жизни существует много преданий, однако известно, что он — единственный из двенадцати апостолов, который умер своей смертью.

После смерти Девы Марии он отправился проповедовать, подвергался ссылкам и гонениям. Несколько лет перед смертью прожил в Эфесе, где написал одно из четырех Евангелий. Он также автор «Апокалипсиса» — завершающей части Нового Завета.

Иоанна наши предки считали покровителем дальней дороги, обращаясь к нему за помощью в пути.

Погодные приметы

Дождь в этот день — дождливая погода продержится еще 3 недели. Снег в этот день — зима начнется с Михайлова дня (21 ноября). Дождь со снегом в этот день — в январе стоит ждать 3 сильных оттепели. Розовый закат — к ветрам. Небо в дымке во время захода солнца — к ненастью. Тетерева на верхушках деревьев — к ясной погоде. Яркие звезды предвещают хорошую погоду, тусклые — дождь и снег. Листопад предвещает похолодание и скорую зиму. Грачи улетели — снег выпадет.

#народные приметы #вера
