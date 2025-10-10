Baltijas balss logotype
Агроном посоветовал удобрить землю после сбора урожая

Дом и сад
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Агроном посоветовал удобрить землю после сбора урожая

После того как урожай собран, землю рекомендуется засеять сидератами — растениями, выращиваемыми для улучшения её структуры и плодородия, сообщил агроном Н. Чаплин.

По словам парламентария, оставлять землю пустой после уборки урожая нельзя. Осенью важно внести удобрения, а также засеять участок фацелией или горчицей.

Эти культуры структурируют грунт, насыщают его органическими веществами и предотвращают развитие сорных растений, выполняя роль естественного зелёного удобрения.

Под перекопку депутат порекомендовал внести сульфат калия, древесную золу или суперфосфат — они укрепляют корневую систему и обеспечивают будущим посадкам хороший старт весной. От использования азотных подкормок, таких как селитра, осенью он посоветовал воздержаться.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV


