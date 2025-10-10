Baltijas balss logotype
Где и как хранить урожай по науке? 0 150

Дом и сад
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где и как хранить урожай по науке?

Рассказывает опытный дачник, агроном Александр ХОРОБРОВЕЦ.

  • В настоящее время погреба строят в основном из кирпича или бетона, которые должны иметь хорошую гидро- и теплоизоляцию.

Погреба оборудуются вентиляцией и двойными дверями. Для гидроизоляции используют рубероид, битум, глину и другие материалы. В качестве утеплителя лучше всего применить такие наиболее доступные материалы, как лесной мох, дубовые листья, керамзит и др.

Пол в погребе рекомендуется засыпать дренирующими материалами: крупнозернистым песком, мелким кирпичным боем, керамзитом, щебнем. Затем покрывают песком (2-3 см) или в крайнем случае тонким слоем тощего бетона (1:6). Однако, как показывает практика, при замене песчаного покрытия пола на бетонное увеличивается процент содержания влаги в погребе, появляется отпотевание потолка и образуется капельная влага.

Для удаления из погреба избытка тепла, влаги, а также углекислого газа и других продуктов газообмена, выделяемых клубнями и овощами при дыхании, устраивается приточно-вытяжная вентиляция.

Вытяжные трубы вентиляции должны быть в кровле хранилища по возможности ближе к коньку и на 70-80 см выше кровли. В случае появления капельной влаги избыточную влажность удаляют усилением вентиляции. Относительная влажность воздуха в погребе должна быть в пределах 75-95 процентов.

При невозможности устранить отпотевание клубней картофеля с помощью вентиляции в погребах рекомендуется укрывать верхний слой картофеля влагопоглощающими материалами (мешками, набитыми соломой, стружкой).

Оставить комментарий

