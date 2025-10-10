Baltijas balss logotype
Иммунолог назвал способ, который поможет защитить организм от простуд

Дом и сад
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иммунолог назвал способ, который поможет защитить организм от простуд

Закаливание повышает устойчивость организма к простудным инфекциям, сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, важно создать умеренный температурный стресс, который активирует защитные механизмы тела.

«Контраст температур при закаливании вызывает выброс адреналина и стероидных гормонов, что положительно влияет на иммунитет. Но экстремальные методы, такие как моржевание, подходят не всем и требуют осторожности», — пояснил Болибок.

Специалист рекомендует действовать постепенно, чтобы организм успел адаптироваться к изменениям. Начинать лучше с теплого душа температурой около 34-36°C, затем постепенно снижать температуру до 18-20°C. По его словам, регулярные процедуры помогают переносить болезни в бессимптомной или легкой форме. Однако при наличии инфекции резкое охлаждение может спровоцировать обострение, предупредил эксперт.

«Если в организме уже присутствует инфекция, резкое охлаждение может спровоцировать заболевание. Именно поэтому закаливание следует начинать заранее — как минимум с начала сезона ОРВИ. При этом, даже начав сейчас, за 2-4 недели вы не получите такого эффекта, как при регулярной практике», — подытожил врач.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

