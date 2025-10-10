Нюансами правильного ухода за растением поделилась ботаник Инна КАРАТАЙ.

Посадите свое денежное дерево в небольшой горшок и поставьте в светлое место, но не под прямыми солнечными лучами, обеспечьте ему умеренный полив. Это примерно раз в неделю летом и один раз в 2-3 недели в холодное время года. Чрезмерно поливать денежное дерево нельзя, ему это не нравится.

В апреле у этого суккулента начинается активный период роста. В самом его начале проведите сезонную обрезку: сформируйте ровную, аккуратную макушку и уберите ветки, которые растут вниз или внутрь ствола. Для здоровья растения нужно, чтобы все его ветки не вытягивались, не росли вверх и не переплетались между собой. Удалите неприглядные, больные, подсохшие ветки. Обрезайте растение чистым острым секатором. За несколько дней до обрезки и сразу после обрезки не поливайте растение, пусть затянутся срезы.

ПРИГОДИТСЯ

Главная ошибка цветоводов - в жару начать больше поливать суккуленты (растения, имеющие специальные ткани для запаса воды). Этого делать не стоит: растение может вобрать только определенное количество влаги, а остальная застоится у корней и навредит растению.