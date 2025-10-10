Baltijas balss logotype
Народные приметы на 10 октября — Савватий-пчеловод

Дом и сад
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 10 октября — Савватий-пчеловод

В этот день православные христиане вспоминают преподобного Савватия Соловецкого, основавшего обитель на Соловках.

До нас не дошли сведения о его происхождении и родителях, однако известно, что Савватий был иноком в Белозерском монастыре в Новгородской области. За добродетельность и трудолюбие его любила братия, однако сам Савватий хотел жить в уединении и совершать безмолвную молитву.

Вскоре он попросил игумена отпустить его в Валаамский монастырь, где монахи ведут более строгую жизнь, однако и в этой обители вскоре начал тяготиться почитанием братии за свое подвижничество и добродетели.

Савватий попросил игумена Валаамского монастыря отпустить его на Соловецкий остров, расположенный на расстоянии двухдневного плавания от материка в Белом море. Братия попросила старца не оставлять их, поэтому Савватий остался с ними на некоторое время, но затем тайно среди ночи ушел из монастыря.

На своем пути он повстречал инока Германа — оба сподвижника приняли решение отправиться на Соловецкий остров. Взяв лодку и помолившись, они, спустя 3 дня, добрались до острова, где и построили себе келью. Это произошло в 1429 году. Через несколько лет Герман покинул обитель, а еще через два года Савватий также отправился в Выг, где причастился и умер в 1435 году. После его смерти на острове начали селиться другие отшельники, и так возник монастырь, получивший название Соловецкого.

10 октября начинали убирать в омшаник улья с пчелами, готовя их к предстоящей зиме: «Уносит пчелиная матка в далекие теплые края ключи от лета». Пчеловоды считали Савватия своим покровителем. В этот день старались не совершать трудов, поскольку считалось, что сделанное «на Савватия», не принесет пользы.

Погодные приметы

Первый снег в этот день — через 40 дней быть зиме. Северный ветер сулит холодную зиму, южный — теплую. Если пчелы начали плотно леток затеплять — к морозной зиме. Гроза в этот день — зима будет бесснежной, теплой и короткой. Сухая погода в этот день — зима наступит нескоро. Много шишек осталось на елях и соснах — зима будет холодной. Облака плывут с юга на север — к ненастью, а с севера на юг — к хорошей погоде.

Народные приметы, представленные выше, не я

#народные приметы #вера
