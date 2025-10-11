Осень для дачников — подготовка будущего урожая. Чтобы весной получить ранние всходы на пару-тройку недель раньше обычного, важно успеть с подзимным посевом. Так растения пройдут закалку и порадуют огородников витаминными всходами. Об этом заявил биолог и агроном Михаил Воробьев.

В начале октября специалист рекомендует сажать чеснок, учитывая климат. За зиму посевы окрепнут, сформируется луковица. Затем, с наступлением морозов, можно приступить к посеву зелени и некоторых корнеплодов. Важное условие — высевать в холодную почву, отмечал эксперт.

«Если посеять в теплую почву, они начнут прорастать, и морозы погубят будущую зелень», — добавил он.

Будьте готовы к гибели части семян — останутся только сильнейшие, однако их всхожесть может повыситься примерно на 15%, замечает агроном. Он также призвал дачников не сажать подряд одни и те же родственные культуры в одну и ту же землю, чтобы избежать накопления вредителей и болезней и не истощать грунт.

После картофеля, помидоров, перца и баклажанов рекомендуется высаживать лук, чеснок, морковь, укроп, петрушку, сельдерей, шпинат, свеклу, редис, салаты и горчицу. Обычно пасленовые истощают почву, поэтому после них зелень и корнеплоды растут лучше, пояснил специалист. После огурцов, кабачков и тыквы — чеснок, лук, редис, укроп, петрушку, шпинат, все виды салатов, морковь и свеклу; после капусты — снова морковь и свеклу. Не стоит сажать лук и чеснок подряд в одну почву — у них могут быть близкие по происхождению болезни. Также лучше избегать высевания моркови после зелени и свеклы после шпината.

Что касается цветов, в начале октября рекомендуется высадить тюльпаны — их часто сажают именно вместе с чесноком. Также в этот период можно заняться посадкой нарциссов и лилий.