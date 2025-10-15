Обычно грибы делят на съедобные и несъедобные, однако даже идеально выглядящий экземпляр может таить угрозу, заявил биолог Р. Опарин.

По словам специалиста, грибница впитывает из окружающей среды всё без разбора. В результате в грибах могут накапливаться тяжёлые металлы и радионуклиды. Концентрация токсичных веществ способна превышать фоновую в почве в десять раз.

Даже съедобный гриб представляет собой сложную экологическую систему. Как внутри, так и на поверхности нередко развивается плесень, продуцирующая токсины, устойчивые к термообработке и повышающие риск возникновения злокачественных опухолей. Старые, червивые или неправильно высушенные грибы особенно опасны, сообщает «Лента».

Кроме того, хитиновая оболочка грибов тяжело переваривается, поэтому злоупотреблять ими не стоит. К тому же хитин препятствует усвоению полезных веществ, заключил биолог.