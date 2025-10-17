Вторая половина октября — активный сезон заготовки хрена. Многим кулинарам он нравится не только благодаря своему яркому вкусу, ценны и антибактериальные свойства продукта. Как сохранить хрен на зиму и что делать с его листьями, рассказали эксперты.

Когда выкапывать хрен

Хрен можно выкапывать как весной, так и осенью. В зависимости от этого вкус корнеплода меняется: весной он более насыщенный, а осенью мягкий.

Сейчас как раз начинается сезон осеннего хрена. Его можно будет выкапывать с конца октября по конец ноября. Важно успеть сделать это до первого снега, а также выбрать для сбора урожая сухой день.

Как хранить хрен в холодильнике

Эксперты советуют сначала правильно подготовить корнеплод. Мыть хрен перед хранением не рекомендуется, иначе он может подвергнуться гниению. Остатки ботвы нужно аккуратно срезать.

В холодильнике хрен обычно хранят в пакете или контейнере с крышкой. Поместить корнеплод лучше всего на нижнюю полку или в специальный отсек для фруктов и овощей.

Можно ли хранить корни хрена в морозилке

Морозильная камера — хороший способ сохранить свежий хрен на зиму. Прежде всего тщательно промойте и высушите корнеплод. Затем снимите кожуру и положите хрен в пищевую пленку. Эксперты советуют заранее нарезать корнеплод на порции, чтобы было удобнее его размораживать и использовать.

Как хранить листья хрена и для чего использовать

Выбрасывать листья хрена не стоит — у них есть множество вариантов применения. Поскольку растение обладает антибактериальными свойствами, листья можно использовать для заготовок на зиму. Этот ингредиент предотвращает гниение и помогает сделать овощи более хрустящими.

Кроме того, листья хрена можно добавлять в различные блюда:

салаты; супы; соусы; голубцы.

Чтобы подольше пользоваться преимуществами листьев хрена, можно хранить их в холодильнике, замораживать и высушивать.