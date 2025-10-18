Хранить цемент следует в сухих закрытых сараях на сухих деревянных полах, приподнятых над землей на 20-50 см, застелив одним слоем рубероида или пергамина.

Особенно требовательны к условиям хранения высокомарочные цементы, которые из-за тонкости помола быстро окомковываются и теряют активность. Места, где хранится цемент, должны быть защищены не только от сырости, но и от усиленного обмена воздуха, особенно от сквозняков.

На строительной площадке цемент в мешках можно хранить на деревянных поддонах, укрыв со всех сторон полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Цемент можно хранить в плотно закрытых ящиках-ларях, железных или деревянных бочках, но не более 2 лет.