В конкурсе на звание самой большой тыквы Латвии в этом году победила тыква Гундеги Неймане из Кулдигского края — её вес составил 295 килограммов, сообщили bb.lv устроители конкурса.

Если тыкву-победительницу нарезать на порции по 200 граммов, то можно накормить почти 1,5 тысячи человек.

Второе место заняла Санта Дамбе из Кулдиги с тыквой весом 267 килограммов, а третье — Элиза Неймане, чья тыква весила 231 килограмм.

Отдельно оценивались тыквы, выращенные юными латвийскими огородниками из организации “Latvijas Mazpulki”. Первое место в этой категории получила Арта Петзала с тыквой весом 3,47 кг.

Ранее сообщалось, что на конкурс было подано 39 тыкв из 15 регионов Латвии.

До сих пор самая тяжёлая тыква в истории чемпионата Латвии весила 574 килограмма — этот рекорд был установлен в 2018 году в Кулдигском крае, также выращенный Луизой Неймане.