Посадка чеснока под зиму — это проверенный способ получить ранний и мощный урожай без особых усилий. Главное — правильно подобрать сроки, соблюсти схему посадки и обеспечить растению защиту от зимних морозов.

Когда сажать чеснок под зиму?

Посев проводят за 3–4 недели до наступления устойчивых холодов. Главное правило: зубки должны успеть укорениться, но не прорасти. Для этого почва должна остыть (примерно до 10 градусов), но ещё не промёрзнуть. В принципе, если еще не высадили чеснок - то срочно это сделайте.

Выбор места и подготовка грядки

Чеснок любит солнечные, хорошо проветриваемые участки с нейтральной или слабощелочной почвой. Лучшие предшественники — бобовые, кабачки, ранняя капуста, огурцы.

Грядку подготавливают заранее: землю перекапывают на штык лопаты, добавляют перегной (не свежий навоз!), немного золы и суперфосфата (разбрасывают равномерно по стакану на квадратный метр перед перекопкой). После выравнивания почву слегка уплотняют — чеснок не любит рыхлого ложа.

Схема посадки чеснока

Оптимальная схема — между рядами 20–25 см, а между зубками 8–10 см. Такая посадка обеспечивает достаточную площадь питания и облегчает уход весной. Если планируете выращивать крупный чеснок, расстояние можно увеличить до 30 см между рядами и 12 см между лунками.

Зубки размещают донцем вниз, аккуратно, чтобы не повредить корневую часть. Для равномерного размещения удобно использовать маркер — рейку с штырями или просто сделать лунки палочкой.

Глубина посадки

Глубина зависит от типа почвы.

На лёгких, песчаных грунтах зубки заделывают на 7–8 см. На тяжёлых, глинистых — на 5–6 см. Главное — чтобы сверху оставался слой земли не меньше 3–4 см, иначе зимой зубки могут вымерзнуть. Опытные дачники советуют ориентироваться по размеру самого зубка: глубина посадки должна быть примерно в три его высоты.

После посадки грядку разравнивают и слегка уплотняют ладонью — так почва лучше контактирует с донцем, и корни быстрее прорастают.

Как укрыть чеснок на зиму?

После первых заморозков грядку нужно укрыть. Используют сухие листья, лапник, солому, торф или перегной — слоем 5–7 см. Это защитит зубки от промерзания и выветривания. В регионах с суровыми зимами дополнительно можно накрыть грядку спанбондом или агроволокном, прижав его камнями по краям.

Ранней весной, как только снег сойдёт, укрытие снимают, чтобы земля прогрелась, и ростки не запрели.

Полезный совет

Если хотите получить особенно крупные головки, не сажайте чеснок «в кучку». Простор и воздух между растениями — залог здоровья и хорошего урожая. А чтобы грядка не пустовала летом, на место убранного чеснока можно высадить салаты, свёклу, рассадить землянику или бобовые.