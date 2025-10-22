Ученые из США и Японии выяснили, что популярный ингредиент для травяного чая по эффективности не уступает обезболивающим препаратам.
Результаты исследования опубликовали в журнале Pharmaceutical Biology.
Больше, чем просто чай
Ромашковый настой известен своими успокаивающими свойствами, но у него есть и обезболивающий потенциал. Эксперты заявили об этом после анализа результатов 11 клинических испытаний, где экстракт ромашки применяли для лечения слизистых, инфекций ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.
Ромашка снижала боль, отек и воспаление, но без характерных побочных эффектов вроде раздражения желудка или повышения давления.
Почему ромашка полезна и как ее применять
Растение содержит бисаболол и апигенин — природные компоненты, которые:
подавляют выработку провоспалительных цитокинов;
ускоряют регенерацию тканей;
действуют как мягкие антисептики.
Заваривать цветки ромашки лучше не кипятком, а водой, нагретой до 85–90 °C. Настой можно использовать не только для питья, но и для полоскания рта или компрессов при воспалениях кожи.
Врачи отмечают, что фитотерапия может стать частью комплексного лечения, если дозировка и форма применения подобраны с учетом индивидуальных особенностей. Та же ромашка ромашка подходит не всем. Ее не рекомендуют людям с аллергией на растения семейства астровых, при низком давлении, беременности и приеме антикоагулянтов или седативных средств.
Оставить комментарий