Ученые назвали растение, которое действует как обезболивающее

Дом и сад
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Ученые из США и Японии выяснили, что популярный ингредиент для травяного чая по эффективности не уступает обезболивающим препаратам.

Результаты исследования опубликовали в журнале Pharmaceutical Biology.

Больше, чем просто чай

Ромашковый настой известен своими успокаивающими свойствами, но у него есть и обезболивающий потенциал. Эксперты заявили об этом после анализа результатов 11 клинических испытаний, где экстракт ромашки применяли для лечения слизистых, инфекций ротовой полости и желудочно-кишечного тракта.

Ромашка снижала боль, отек и воспаление, но без характерных побочных эффектов вроде раздражения желудка или повышения давления.

Почему ромашка полезна и как ее применять

Растение содержит бисаболол и апигенин — природные компоненты, которые:

подавляют выработку провоспалительных цитокинов;
ускоряют регенерацию тканей;
действуют как мягкие антисептики.

Заваривать цветки ромашки лучше не кипятком, а водой, нагретой до 85–90 °C. Настой можно использовать не только для питья, но и для полоскания рта или компрессов при воспалениях кожи.

Врачи отмечают, что фитотерапия может стать частью комплексного лечения, если дозировка и форма применения подобраны с учетом индивидуальных особенностей. Та же ромашка ромашка подходит не всем. Ее не рекомендуют людям с аллергией на растения семейства астровых, при низком давлении, беременности и приеме антикоагулянтов или седативных средств.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
