Команда ученых во главе с энтомологом Мишель Траутвайн подсчитала, что в каждом человеческом жилище живет около 100 видов насекомых.
Где именно оно находится: в Латвии или Австралии, городе или деревне — неважно. Как и то, как часто в нем проводится влажная уборка, выносится мусор и есть ли домашние животные. Оказалось, на количество видов ни один из этих факторов не влияет. Но! Если постоянно разбрасывать крошки на полу и перестать делать влажную уборку, количество «квартирантов» может существенно вырасти.
Среди прочих в домах часто поселяется платяная моль, которая определенно способна испортить жизнь хозяевам жилища.
Кто такая моль
Моль — это обобщенное бытовое название для множества видов мелких ночных бабочек из отряда чешуекрылых, которые ведут преимущественно сумеречный или ночной образ жизни. В отличие от своих ярких и дневных сородичей-бабочек, моли чаще всего имеют скромную защитную окраску — серых, коричневатых или золотистых оттенков, что помогает им оставаться незамеченными. Большинство видов, обитающих в дикой природе, безвредны для человека и играют важную роль в экосистеме, например, опыляют растения или служат кормом для других животных.
Всего в мире насчитывается около 160 000 видов чешуекрылых. Однако лишь малая часть этих насекомых приспособилась к жизни рядом с человеком. Питание молей напрямую зависит от их вида и стадии развития. Ключевой момент, который часто упускают: взрослые бабочки многих видов домашней моли не питаются вообще! У них недоразвит ротовой аппарат, и вся их взрослая жизнь длится всего несколько дней, за которые они должны успеть найти партнера и оставить потомство. А вот их личинки (гусеницы) — настоящие «пожиратели всего».
Какие виды моли встречаются в квартире
Платяная моль — самый распространенный вредитель шерстяной одежды
В жилых помещениях чаще всего можно столкнуться со следующими видами:
платяная моль — самый распространенный вредитель шерстяной одежды;
шубная моль — предпочитает меховые изделия;
мебельная моль — может повредить обивку мебели, ковры;
пищевая моль (огневка) — заводится исключительно в продуктах питания.
«Та летающая моль, за которой вы гоняетесь по квартире, намереваясь спасти вещи, на самом деле лишь косвенно виновата в порче одежды. Бабочки платяной моли созданы для размножения. Будучи заботливыми родителями, они заранее присматривают места для откладки яиц — подходящую одежду, которой гусеницы в дальнейшем будут питаться. Тем самым избавляют личинок от необходимости искать себе пропитание, едва появившись на свет», — рассказывает энтомолог Светлана Заречная.
Только представьте: каждая самка откладывает до 100 яиц! Казалось бы, если в шкафу завелась моль, личинки должны быть везде, но мы их практически не видим. Так происходит потому, что бабочки заметнее и гусениц можно обнаружить, лишь присмотревшись к поврежденной одежде.
С мая по сентябрь они питаются, предпочитая загрязненные жиром или потом изделия из шерсти, войлока, фетра, так как такие загрязнения облегчают переваривание кератина. А осенью перемещаются на карнизы и за диваны, где прикрепляют свои чехлики. Весной перезимовавшая гусеница линяет последний раз в куколку.
Для нормального жизненного цикла платяной моли необходимо, чтобы температура в помещении составляла +23–25 °С, а воздух был достаточно сухим. При неблагоприятных условиях гусеницы могут притормозить в развитии до двух лет, все это время повреждая одежду.
Как избавиться от платяной моли
По словам санитарного врача Николая Дубинина, личинки платяной моли предпочитают изделия из шерсти и меха, но одежда из синтетики тоже находится под угрозой. Есть искусственные волокна личинки не станут, но обгрызут. Правда, шерсти в ткани все равно должно быть не менее 30%.
Как правило, платяная моль попадает в жилище с уже зараженной одеждой. Но даже если это произошло, некоторые меры можно предпринять.
Механическая и температурная обработка. Летом стоит разбирать шкафы и выкладывать вещи просушиться на солнце. Ультрафиолетовые лучи помогают бороться не только с платяной молью, но и с пылевыми клещами. Под их действием насекомые погибают. Уже немного попорченные, потенциально зараженные вещи можно промораживать. Низкие температуры губительны для насекомых так же, как и высокие. Делать это стоит, если повреждения не сильные, а вещи на самом деле нужны. В противном случае их легче выбросить. Также крайне эффективна стирка вещей при температуре выше +50°C.
Профилактика и поддержание чистоты. Рекомендуется регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку. Перед тем, как убрать сезонную одежду на длительное хранение, ее обязательно нужно почистить (а лучше постирать) и упаковать в герметичные чехлы или пластиковые контейнеры.
Народные средства. Полезно класть в шкафы гвоздику, лаванду и другие травы, имеющие сильный аромат. Он отпугивает самок-бабочек. Раньше с этой целью применяли нафталин и апельсиновые корки, но они работают хуже. К тому же ученые разных стран уже давно обнаружили, что пары нафталина могут вызвать сильнейшее отравление.
Химические средства и профессиональная дезинсекция. Химикаты тоже воздействуют преимущественно на взрослых особей, убивая их. А надо не допустить развития гусениц, которые уже могут быть в одежде. Так что надеяться на то, что чудодейственное средство из магазина поможет, не стоит. Тем не менее у профессионалов есть средства для борьбы. Правда, в основном они используются для обработки текстильных производств.
