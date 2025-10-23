Команда ученых во главе с энтомологом Мишель Траутвайн подсчитала, что в каждом человеческом жилище живет около 100 видов насекомых.

Где именно оно находится: в Латвии или Австралии, городе или деревне — неважно. Как и то, как часто в нем проводится влажная уборка, выносится мусор и есть ли домашние животные. Оказалось, на количество видов ни один из этих факторов не влияет. Но! Если постоянно разбрасывать крошки на полу и перестать делать влажную уборку, количество «квартирантов» может существенно вырасти.

Среди прочих в домах часто поселяется платяная моль, которая определенно способна испортить жизнь хозяевам жилища.

Кто такая моль

Моль — это обобщенное бытовое название для множества видов мелких ночных бабочек из отряда чешуекрылых, которые ведут преимущественно сумеречный или ночной образ жизни. В отличие от своих ярких и дневных сородичей-бабочек, моли чаще всего имеют скромную защитную окраску — серых, коричневатых или золотистых оттенков, что помогает им оставаться незамеченными. Большинство видов, обитающих в дикой природе, безвредны для человека и играют важную роль в экосистеме, например, опыляют растения или служат кормом для других животных.

Всего в мире насчитывается около 160 000 видов чешуекрылых. Однако лишь малая часть этих насекомых приспособилась к жизни рядом с человеком. Питание молей напрямую зависит от их вида и стадии развития. Ключевой момент, который часто упускают: взрослые бабочки многих видов домашней моли не питаются вообще! У них недоразвит ротовой аппарат, и вся их взрослая жизнь длится всего несколько дней, за которые они должны успеть найти партнера и оставить потомство. А вот их личинки (гусеницы) — настоящие «пожиратели всего».

Какие виды моли встречаются в квартире

Платяная моль — самый распространенный вредитель шерстяной одежды

В жилых помещениях чаще всего можно столкнуться со следующими видами:

платяная моль — самый распространенный вредитель шерстяной одежды; шубная моль — предпочитает меховые изделия; мебельная моль — может повредить обивку мебели, ковры; пищевая моль (огневка) — заводится исключительно в продуктах питания. «Та летающая моль, за которой вы гоняетесь по квартире, намереваясь спасти вещи, на самом деле лишь косвенно виновата в порче одежды. Бабочки платяной моли созданы для размножения. Будучи заботливыми родителями, они заранее присматривают места для откладки яиц — подходящую одежду, которой гусеницы в дальнейшем будут питаться. Тем самым избавляют личинок от необходимости искать себе пропитание, едва появившись на свет», — рассказывает энтомолог Светлана Заречная.

Только представьте: каждая самка откладывает до 100 яиц! Казалось бы, если в шкафу завелась моль, личинки должны быть везде, но мы их практически не видим. Так происходит потому, что бабочки заметнее и гусениц можно обнаружить, лишь присмотревшись к поврежденной одежде.

С мая по сентябрь они питаются, предпочитая загрязненные жиром или потом изделия из шерсти, войлока, фетра, так как такие загрязнения облегчают переваривание кератина. А осенью перемещаются на карнизы и за диваны, где прикрепляют свои чехлики. Весной перезимовавшая гусеница линяет последний раз в куколку.

Для нормального жизненного цикла платяной моли необходимо, чтобы температура в помещении составляла +23–25 °С, а воздух был достаточно сухим. При неблагоприятных условиях гусеницы могут притормозить в развитии до двух лет, все это время повреждая одежду.

Как избавиться от платяной моли

По словам санитарного врача Николая Дубинина, личинки платяной моли предпочитают изделия из шерсти и меха, но одежда из синтетики тоже находится под угрозой. Есть искусственные волокна личинки не станут, но обгрызут. Правда, шерсти в ткани все равно должно быть не менее 30%.

Как правило, платяная моль попадает в жилище с уже зараженной одеждой. Но даже если это произошло, некоторые меры можно предпринять.