Народные приметы на 23 октября — Евлампий-зимоуказатель 0 329

Дом и сад
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 23 октября — Евлампий-зимоуказатель
ФОТО: LETA

23 октября христианами вспоминаются брат и сестра Евлампий и Евлампия, которые приняли смерть за веру при императоре Максимилиане в 303 году.

Евлампий родился и жил в Никодимии, он исповедовал христианство и был очень добрым и благочестивым человеком. В один из дней он увидел в своем городе указ, в котором правитель повелевал расправляться со всеми христианами.

Юноша не понял, что этот документ серьезный, и имел неосторожность прокомментировать его, за что был схвачен и подвергнут мучениям. Евлампия заставляли отказаться от веры и привели в языческое капище для поклонения богу Марсу. После его слов: «Именем Господа повелеваю тебе, немой и бездушный идол, пасть на землю и превратиться в прах» — изваяние с грохотом упало и разбилось на мелкие кусочки. Свидетели этого действия уверовали в Христа, а Евлампий подвергся еще более страшным пыткам.

Когда его сестра — Евлампия — узнала, что случилось с братом, она сама пришла к мучителям и созналась в том, что она тоже христианка. После этого брат с сестрой были замучены и убиты.

С этого дня крестьяне все больше готовились к предстоящей зиме. «На Евлампия» заготавливали лучины. Для этого отщипанная от полена подготовленная часть закреплялась в специальном устройстве, светец, похожем на кованую вилку. Для того чтобы светец был устойчив, на его основании находился металлический обруч.

Формы и разнообразие светцев впечатляют. Многие стали настоящими произведениями искусства, кузнецы пытались выковать уникальное изделие, которому нет равных.

Во времена, когда электричество еще не вошло в быт, лучины использовались повсеместно. Они были единственным источником освещения избы в темное время суток.

Погодные приметы

Грязь и слякоть в этот день — снега не будет до 4 ноября. Небо на западе ясное — дождя не будет. Облетели листья на иве — зима наступит рано. Северный или восточный ветер — похолодает.

#народные приметы #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео