Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не лапником единым: 4 варианта укрытия для растений, которые ничем не хуже 0 211

Дом и сад
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Не лапником единым: 4 варианта укрытия для растений, которые ничем не хуже

Уникальность лапника сильно преувеличена, хотя он действительно неплохо подходит для зимних укрытий в саду. При желании ему вполне можно найти отличные альтернативы, особенно когда поблизости нет хвойных лесов.

Среди дачников принято считать лапник чуть ли не самым лучшим материалом для защиты посадок от вымерзания и вредителей. Он и правда хорошо с этим справляется, но не стоит принимать его за волшебную панацею.

Достоинства лапника

В чем заключаются достоинства лапника? Он помогает задерживать снег, который собственно и защищает растения от холода. А еще хвойные ветки спасают посадки от солнечных ожогов и от грызунов, которых отпугивают колючие иголки.

Если у вас есть возможность запастись достаточным количеством лапника, это замечательно. Хотя все равно следует помнить, что принесенные из леса ветки могут быть источником инфекций или насекомых, опасных для ваших садово-огородных посадок. А еще опадающая с них хвоя ощутимо подкисляет почву на грядках, что не понравится многим растениям.

Вот только далеко не каждый дачник может позволить себе создавать зимние укрытия из лапника. Даже если по соседству с вашим участком расположен хвойный лес, то нельзя идти в него наугад и обламывать (либо обрубать) ветки с растущих там деревьев. За такое вас накажут солидным штрафом. Легально лапник можно раздобыть только с уже срубленных сосен и елей, либо с поваленных ветром, либо с тех, которые должны в ближайшее время спилить — например, для санитарной очистки леса.

Чем еще укрыть растения

Если лапник вам недоступен, не расстраивайтесь! Ведь найдется немало хороших материалов, которые ничуть не уступают ему по своим полезным качествам. А в некоторых случаях даже могут дать ему фору.

Cухая листва

Листовой опад неплохо защитит корни и стебли растений от морозов. Однако выбирать для укрытия нужно сухие листья без признаков болезней или вредителей. Лучше всего использовать листву каштана, дуба или клена — она дольше остальных не гниет даже на сырой земле.

Правда, как и лапник, опад пропускает влагу, поэтому когда вы утепляете им в ноябре посадки, дополнительно накройте листья полиэтиленовой пленкой, сделав боковые продухи для вентиляции. И тогда все ваши растения вполне комфортно перезимуют.

Если есть возможность, то листовой опад можно смело заменить сухими листьями папоротника, которые обладают всеми теми же плюсами. Но и здесь без полиэтилена тоже обойтись не удастся.

Ветки после обрезки (хворост)

Еще один вид укрывного материала, который мало чем уступает лапнику. Хворост прекрасно задерживает снег, не мешает поступлению кислорода к посадкам и долго не гниет. А чтобы отпугнуть грызунов, можно добавить к веткам лиственных деревьев те, которые были взяты с кустов малины, шиповника или крыжовника.

Кстати, если вам не хватит срезанных или опавших в саду веток, то их без проблемы можно собрать в лесу — за такое вас точно не накажут, как в случае с лапником.

Но имейте в виду, если в вашем регионе нередки малоснежные холодные зимы, то одних веток, чтобы защитить садовые насаждения, не хватит — надо будет добавлять торф или сухие листья. Впрочем, то же самое вам придется сделать, даже если вместо хвороста будет самый лучший лапник.

Опилки

Опилки весьма эффективно защищают растения от вымерзания, поэтому их часто применяют для укрытия прикорневой зоны. Этот легкий укрывной материал зимой хорошо согревает посадки, а весной делает почву под ними рыхлой и плодородной. Однако свежие опилки, как и хвоя, ощутимо закисляют грунт, поэтому лучше всего использовать перепревшие — оставленные примерно на год под открытым небом.

Как и в случае с опадом, опилки неплохо впитывают влагу, поэтому поверх них нужно застилать непромокаемую пленку, оставив отверстия для циркуляции воздуха. Оптимальный вариант для применения в качестве утеплителя – это опилки средней фракции. Причина предельно проста: с мелким исходным материалом трудно работать, а у крупнофракционных опилок недостаточные теплоизоляционные свойства.

Торф

Этот материал является хорошим теплоизолятором и защищает корни растений от мороза не менее качественно, чем опилки. Кроме того, торф пропускает воздух и почти не слеживается. Как и опилки, он делает почву (особенно глинистую) более рыхлой и питательной.

Но надо учитывать важный момент: хотя верховой и переходный торф более рыхлые и теплоемкие, но они активно закисляют землю и не такие питательные, как низинный. А низинный торф обладает нейтральной кислотностью и большей плодородностью, но нужную степень рыхлости получает только когда перепреет.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Неуниверсальное средство: 8 вещей, которые категорически нельзя чистить содой
Изображение к статье: Неуниверсальное средство: 8 вещей, которые категорически нельзя чистить содой
Из почти полезного напитка в отраву: почему вино превращается в уксус
Изображение к статье: Из почти полезного напитка в отраву: почему вино превращается в уксус
Как избавиться от моли и зачем ей свитер
Изображение к статье: Как избавиться от моли и зачем ей свитер
Изображение к статье: Почему монстера «плачет» перед дождем
Почему монстера «плачет» перед дождем 84
Изображение к статье: Народные приметы на 23 октября — Евлампий-зимоуказатель
Народные приметы на 23 октября — Евлампий-зимоуказатель 329
Изображение к статье: Что надо знать о посадке озимого чеснока?
Что надо знать о посадке озимого чеснока? 222
Изображение к статье: Ученые назвали растение, которое действует как обезболивающее
Ученые назвали растение, которое действует как обезболивающее 304

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 626
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 626
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео