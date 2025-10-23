Уникальность лапника сильно преувеличена, хотя он действительно неплохо подходит для зимних укрытий в саду. При желании ему вполне можно найти отличные альтернативы, особенно когда поблизости нет хвойных лесов.

Среди дачников принято считать лапник чуть ли не самым лучшим материалом для защиты посадок от вымерзания и вредителей. Он и правда хорошо с этим справляется, но не стоит принимать его за волшебную панацею.

Достоинства лапника

В чем заключаются достоинства лапника? Он помогает задерживать снег, который собственно и защищает растения от холода. А еще хвойные ветки спасают посадки от солнечных ожогов и от грызунов, которых отпугивают колючие иголки.

Если у вас есть возможность запастись достаточным количеством лапника, это замечательно. Хотя все равно следует помнить, что принесенные из леса ветки могут быть источником инфекций или насекомых, опасных для ваших садово-огородных посадок. А еще опадающая с них хвоя ощутимо подкисляет почву на грядках, что не понравится многим растениям.

Вот только далеко не каждый дачник может позволить себе создавать зимние укрытия из лапника. Даже если по соседству с вашим участком расположен хвойный лес, то нельзя идти в него наугад и обламывать (либо обрубать) ветки с растущих там деревьев. За такое вас накажут солидным штрафом. Легально лапник можно раздобыть только с уже срубленных сосен и елей, либо с поваленных ветром, либо с тех, которые должны в ближайшее время спилить — например, для санитарной очистки леса.

Чем еще укрыть растения

Если лапник вам недоступен, не расстраивайтесь! Ведь найдется немало хороших материалов, которые ничуть не уступают ему по своим полезным качествам. А в некоторых случаях даже могут дать ему фору.

Cухая листва

Листовой опад неплохо защитит корни и стебли растений от морозов. Однако выбирать для укрытия нужно сухие листья без признаков болезней или вредителей. Лучше всего использовать листву каштана, дуба или клена — она дольше остальных не гниет даже на сырой земле.

Правда, как и лапник, опад пропускает влагу, поэтому когда вы утепляете им в ноябре посадки, дополнительно накройте листья полиэтиленовой пленкой, сделав боковые продухи для вентиляции. И тогда все ваши растения вполне комфортно перезимуют.

Если есть возможность, то листовой опад можно смело заменить сухими листьями папоротника, которые обладают всеми теми же плюсами. Но и здесь без полиэтилена тоже обойтись не удастся.

Ветки после обрезки (хворост)

Еще один вид укрывного материала, который мало чем уступает лапнику. Хворост прекрасно задерживает снег, не мешает поступлению кислорода к посадкам и долго не гниет. А чтобы отпугнуть грызунов, можно добавить к веткам лиственных деревьев те, которые были взяты с кустов малины, шиповника или крыжовника.

Кстати, если вам не хватит срезанных или опавших в саду веток, то их без проблемы можно собрать в лесу — за такое вас точно не накажут, как в случае с лапником.

Но имейте в виду, если в вашем регионе нередки малоснежные холодные зимы, то одних веток, чтобы защитить садовые насаждения, не хватит — надо будет добавлять торф или сухие листья. Впрочем, то же самое вам придется сделать, даже если вместо хвороста будет самый лучший лапник.

Опилки

Опилки весьма эффективно защищают растения от вымерзания, поэтому их часто применяют для укрытия прикорневой зоны. Этот легкий укрывной материал зимой хорошо согревает посадки, а весной делает почву под ними рыхлой и плодородной. Однако свежие опилки, как и хвоя, ощутимо закисляют грунт, поэтому лучше всего использовать перепревшие — оставленные примерно на год под открытым небом.

Как и в случае с опадом, опилки неплохо впитывают влагу, поэтому поверх них нужно застилать непромокаемую пленку, оставив отверстия для циркуляции воздуха. Оптимальный вариант для применения в качестве утеплителя – это опилки средней фракции. Причина предельно проста: с мелким исходным материалом трудно работать, а у крупнофракционных опилок недостаточные теплоизоляционные свойства.

Торф

Этот материал является хорошим теплоизолятором и защищает корни растений от мороза не менее качественно, чем опилки. Кроме того, торф пропускает воздух и почти не слеживается. Как и опилки, он делает почву (особенно глинистую) более рыхлой и питательной.

Но надо учитывать важный момент: хотя верховой и переходный торф более рыхлые и теплоемкие, но они активно закисляют землю и не такие питательные, как низинный. А низинный торф обладает нейтральной кислотностью и большей плодородностью, но нужную степень рыхлости получает только когда перепреет.