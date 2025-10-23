Baltijas balss logotype
Неуниверсальное средство: 8 вещей, которые категорически нельзя чистить содой 0 73

Дом и сад
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Сода и уксус славятся своими чистящими свойствами: в тандеме и по одиночке они способны справиться практически с любыми видами загрязнений. Однако использовать их можно далеко не на всех поверхностях.

Сода, она же бикарбонат натрия, есть практически в каждом доме, ведь это необходимый ингредиент для приготовления, например, выпечки. В то же время это нетоксичное чистящие средство, которое чудеса в быту: и сложные пятна удалит, и неприятные запахи впитает, и засор устранит. Но не спешите бездумно рассыпать ее по всем поверхностям в доме — есть список запретных вещей, которые не терпят контакта с этим порошком.

Алюминиевая посуда

Алюминий — мягкий и довольно нежный металл. Чистка пастой из пищевой соды может вызвать химическую реакцию, от чего поверхность потускнеет или вовсе выцветет. Так что держите все кастрюли, столовые приборы, кружки, противни подальше от этой «злой» пасты. Ничто не справится с пятнами на алюминии лучше жидкости для мытья посуды.

Медная посуда

С медью ситуация аналогичная: при контакте с содой изделие может потускнеть, причем неравномерно. Избавиться от «плешивости» будет крайне сложно, а то и вовсе невозможно. Чистите кофейники и другие медные предметы мягким средством для мытья посуды.

Стекла и зеркала

Пищевая сода — абразивное средство, хоть и мягкое. При обработке стеклянных поверхностей, таких как журнальные столики, окна и стекла в дверцах шкафа, на них могут остаться мелкие царапины. Поначалу они будут несильно заметны, но со временем эти царапины начнут разрастаться и становиться местом скопления грязи и пыли. Вместо соды используйте раствор 9% уксуса и дистиллированной воды, смешанных в пропорции один к одному.

Мрамор

Столешницы из камня славятся своим чарующим блеском, потрясающей износостойкостью и поразительной прочностью, но пара круговых движений тряпкой с пастой из пищевой соды могут все испортить. Это мягкое отшелушивающее средство способно разрушать защитное покрытие мрамора, придавая ему матовый или запотевший вид, а также оставляя раздражающие царапины. Протирать поверхность без последствий следует безворсовой тряпкой, смоченной в слабом водном растворе жидкости для посуды.

Окрашенные поверхности

При чистке окрашенного стула или стен пастой из бикарбоната натрия высок риск образования сколов и царапин, поверхность перестанет быть такой гладкой и глянцевой, текстура станет неравномерной. Эксперты по уборке рекомендуют использовать мягкое неабразивное средство, разработанное специально для таких поверхностей.

Кожаные изделия

Если вдруг у вас возникнет непреодолимое желание почистить кожаную куртку или диван раствором воды и соды, лучше остановите себя любыми методами. В коже содержатся натуральные масла, которые делают материал эластичным, и если их стереть, изделия начнут трескаться, одежда будет плохо сидеть, а обувь покроется глубокими заломами. Для ухода за кожаными вещами необходимо использовать специальные средства или чуть влажную тряпочку.

Дерево

Деревянные столы, разделочные доски, посуда требуют особого ухода, поскольку они довольно деликатные. Их следует мыть обычной водой с добавление пары капель средства для мытья посуды. А сода, как уже было сказано, абразивна, и если использовать ее для чистки мебели из дерева, особенно с полированной поверхностью, это оставит на ней царапины.

Чугунная посуда

Чугун еще на производстве покрывается специальным антипригарным слоем из полимеризованного масла, благодаря чему еда к такой посуде не прилипает и на ней не пригорает. Повредить эту невидимую, но прочную пленку довольно сложно, но при регулярной чистке содой и железными губками этого не избежать. Сковороды лучше мыть жидкостью для мытья посуды — она отлично удаляет жирные и другие пятна, и при этом не разрушает поверхность.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео