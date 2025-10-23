Baltijas balss logotype
Почему монстера «плачет» перед дождем 0 84

Дом и сад
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
В мире комнатных растений существует немало загадочных экземпляров, но монстера, или «причудливая», как переводится ее название с латыни, — одна из самых удивительных. Это растение не только украшает интерьеры своими резными листьями, но и обладает уникальной способностью предсказывать погоду. Как это происходит, рассказал натуралист Александр Хабургаев.

Монстера — это вечнозеленая тропическая лиана, принадлежащая к семейству ароидные. Род насчитывает около 50 видов, и в природе эти гиганты способны взбираться на высоту до 20 м, а их кожистые листья могут достигать метра в диаметре. Родина монстеры — влажные джунгли Южной и Центральной Америки, откуда она была завезена в Европу и Азию.

В помещениях монстера, конечно, вырастает до более скромных размеров, но все равно относится к самым большим комнатным растениям. Ее темно-зеленые блестящие листья с причудливыми прорезями и отверстиями сидят на длинных черешках. Стебель снабжен воздушными корнями, которые помогают лиане цепляться за опору и получать дополнительное питание. Эти корни не стоит обрезать — лучше направлять их в почву горшка.

Монстера цветет довольно редко, а ее плод, напоминающий початок кукурузы, по вкусу похож на ананас. Именно за этот «деликатесный» вкус один из самых популярных видов получил название монстера деликатесная (Monstera deliciosa).

Почему монстера «плачет» и как это связано с погодой

Если вы замечали на кончиках листьев прозрачные капли, значит, вам довелось увидеть, как монстера «плачет».

«При повышенной влажности растение начинает плакать, то есть листьев буквально капает влага, за что монстеру в народе прозвали плаксами. Считается, что это к дождю», — рассказывает Александр Хабургаев.

Явление, которое в быту называют «плачем», в науке известно как гуттация (от латинского «gutta» — капля). Это не эмоциональная реакция, а физиологический процесс.

Гуттация проявляется в виде капелек воды, выступающих на кончиках или краях листьев. У монстеры это происходит чаще всего перед дождем или в пасмурную погоду. Механизм этого явления связан с водным обменом растения. В тропическом климате почва постоянно насыщена влагой. Растение активно впитывает воду корнями, а испарять ее через устьица (специальные поры на листьях) становится трудно из-за высокой влажности воздуха. В таких условиях внутри растения создается повышенное давление, и избыток влаги вместе с растворенными минеральными веществами выводится через специальные органы — гидатоды. Так рождаются «слезы» монстеры.

В условиях городской квартиры монстера сохранила эту способность. Поэтому, если растение «заплакало», это верный признак того, что влажность воздуха повысилась. А это часто предвещает осадки. Таким образом, монстера работает как живой барометр, помогая предсказать непогоду.

Что делать, если монстера «плачет»

«Плач» монстеры — это естественное и безвредное явление. Как правило, оно означает, что растение здорово и функционирует в своем обычном режиме. Это его способ вывести лишнюю влагу. В таком случае делать ничего не нужно. Не стоит пытаться вытирать капли или, тем более, обрабатывать листья какими-либо средствами.

Но важно обращать внимание на контекст и интенсивность процесса. Если монстера «плачет», не переставая, почти каждый день, и капли крупные и обильные — это может быть не просто реакцией на влажную погоду, а сигналом о небольшом дисбалансе в уходе. В этом случае «делать» нужно не что-то с самими каплями, а кое-что с условиями содержания растения.

Вот на что стоит обратить внимание и что можно скорректировать:

Полив. Это самая частая причина чрезмерной гуттации. Растение просто не успевает «выпить» всю воду, которую ему предлагают. Можно сократить объем или частоту полива. Зимой, когда световой день короткий, а рост замедляется, полив нужно сокращать особенно существенно.
Влажность воздуха. Парадоксально, но факт: в условиях очень высокой влажности воздуха испарение с листьев замедляется, и растению приходится активнее избавляться от воды через гуттацию. Возможно, стоит немного чаще проветривать помещение.
Освещение. В пасмурную погоду процесс фотосинтеза и, соответственно, роста замедляется. При этом полив может оставаться прежним, обильным. Растение не успевает использовать всю воду и начинает активно ее выделять. Возможно, стоит переставить монстеру в более светлое место.
Температура. Резкие перепады температуры, особенно ее понижение, также могут спровоцировать активную гуттацию. Например, если ночью стало заметно холоднее, а полив не был сокращен.

Могут ли другие растения предсказывать погоду

Монстера — не единственный природный предсказатель погоды. Растительный мир полон чувствительных организмов, которые чутко реагируют на изменения в атмосфере.

Например, различные виды молочая, как и монстера, содержат особый сок, но их реакция на окружающую среду может быть иной.

«Некоторые акацевые в пасмурную погоду складывают листики для того, чтобы уменьшилась площадь», — добавляет Александр Хабургаев.

Некоторые виды, к примеру, пуансеттия остро реагируют на кратковременные понижения температуры. Подвергшееся холодовому стрессу растение обычно сбрасывает листья. При подмораживании и сильном переохлаждении цветок погибает.

В целом многие представители тропической флоры, подобно монстере, подвержены гуттации. Это естественный способ избавиться от избытка воды и солей, особенно в условиях, когда испарение затруднено. Так что способность растений реагировать на изменения окружающей среды — это результат адаптации к изменениям погоды.

#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео