Жители Великобритании массово собираются в парках и кричат, используя этот необычный способ для избавления от стресса, рассказала психотерапевт А. Ланкастер.

Инициатором движения стала М. Шариф из Лондона. Однажды она опубликовала видео в TikTok, где поделилась, как кричала в лесу после ссоры с братом. Ролик вызвал большой интерес: многие захотели попробовать такой способ выплеснуть эмоции и присоединиться к ней.

Уже через несколько недель на встречу в британской столице пришло более 600 человек. Со временем подобные сообщества появились и в других городах Соединённого Королевства, сообщает Metro.

По словам Ланкастер, крик помогает снять стресс, поскольку активизирует блуждающий нерв, отвечающий за эмоциональное состояние и высвобождение накопленных чувств. Однако тот факт, что люди собираются вместе, говорит и о глубокой потребности в общении и эмоциональной связи, подчеркнула специалист.