Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему британцы массово кричат в парках 0 129

Дом и сад
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему британцы массово кричат в парках

Жители Великобритании массово собираются в парках и кричат, используя этот необычный способ для избавления от стресса, рассказала психотерапевт А. Ланкастер.

Инициатором движения стала М. Шариф из Лондона. Однажды она опубликовала видео в TikTok, где поделилась, как кричала в лесу после ссоры с братом. Ролик вызвал большой интерес: многие захотели попробовать такой способ выплеснуть эмоции и присоединиться к ней.

Уже через несколько недель на встречу в британской столице пришло более 600 человек. Со временем подобные сообщества появились и в других городах Соединённого Королевства, сообщает Metro.

По словам Ланкастер, крик помогает снять стресс, поскольку активизирует блуждающий нерв, отвечающий за эмоциональное состояние и высвобождение накопленных чувств. Однако тот факт, что люди собираются вместе, говорит и о глубокой потребности в общении и эмоциональной связи, подчеркнула специалист.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На стенках чашек бурый налет? Эксперт рассказала, как его удалить и не навредить здоровью
Изображение к статье: На стенках чашек бурый налет? Эксперт рассказала, как его удалить и не навредить здоровью
Домашняя подкормка для комнатных цветов: 4 простых рецепта
Изображение к статье: Домашняя подкормка для комнатных цветов: 4 простых рецепта
Учёные подсчитали, сколько людей гибнет из-за домашних печей
Изображение к статье: Учёные подсчитали, сколько людей гибнет из-за домашних печей
Какие специи подходят для тушеной капусты: ответили эксперты
Изображение к статье: Какие специи подходят для тушеной капусты: ответили эксперты
Изображение к статье: Почему нельзя пить воду из чайника с накипью: предупреждение эндокринолога
Почему нельзя пить воду из чайника с накипью: предупреждение эндокринолога 369
Изображение к статье: Народные приметы на 25 октября — Пров, Андрон-звездочет
Народные приметы на 25 октября — Пров, Андрон-звездочет 148
Изображение к статье: 82 % книг о лечении травами на Amazon, вероятно, сгенерированы ИИ
82 % книг о лечении травами на Amazon, вероятно, сгенерированы ИИ 42
Изображение к статье: 6 натуральных средств для подкормки домашних цветов, которые есть в каждом доме
6 натуральных средств для подкормки домашних цветов, которые есть в каждом доме 230

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 287
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 410
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 781
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 598
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 287
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 410
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео