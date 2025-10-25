Новый анализ, заказанный организацией Global Action Plan и проведённый консалтинговой фирмой Ricardo, показал, что сжигание древесины и угля в домах ежегодно вносит вклад в гибель почти 2,5 тысячи человек в Великобритании.

Эксперты утверждают, что прекращение необязательного сжигания могло бы сэкономить Национальной службе здравоохранения (NHS) более 54 миллионов фунтов стерлингов в год. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что дровяные печи и костры являются одними из крупнейших источников мелких загрязняющих частиц, вызывающих заболевания сердца и лёгких, и их использование заметно выросло в последние годы. В докладе также выявлена связь токсичного загрязнения воздуха с 3,7 тысячи случаев диабета и 1,5 тысячи случаев бронхиальной астмы ежегодно, хотя, как отмечают авторы, воздействие на здоровье населения, вероятно, недооценено.

На сегодняшний день более 90 % жителей Великобритании имеют альтернативные источники отопления, и лишь 10 % утверждают, что сжигают дрова в домах по необходимости. Многие же используют печи и камины исключительно из эстетических соображений.

В анализе также была дана оценка возможному эффекту от расширения и строгого соблюдения существующих правил контроля за дымом. Однако выяснилось, что эти меры позволили бы предотвратить лишь около 320 смертей в год и сократить расходы системы здравоохранения примерно на 11 миллионов фунтов.