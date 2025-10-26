Baltijas balss logotype
Как правильно формировать кусты малины? 0 153

Дом и сад
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Формировка куста начинается с первого года, хотя за первый год после посадки обычно вырастают один-два побега. Каждому кусту выделяют 70 см в ряду. Надо установить шпалеру и укрепить одну оцинкованную проволоку на высоте 120 см. К ней осенью подвязывают побеги, если сорт достаточно зимостойкий.

Если же незимостойкий, то побеги пригибают под снег, а весной подвязывают к проволоке. Спустя два года жизни вырезают отплодоносившие побеги после сбора урожая или же в сентябре, а затем побеги подвязывают к проволоке или пригибают под снег (подвяжут следующей весной).

И, наконец, после третьего лета куст уже полностью сформирован, в нем более 10 побегов. Удаляют отплодоносившие, а среди новых побегов отбирают 7 лучших и подвязывают к проволоке осенью все зимостойкие сорта. Так как каждому кусту выделено 70 см в ряду, то фактически получается подвязка побегов через каждые 10 см. Побеги каждого куста в виде веера занимают свои 70 см, не мешая соседним кустам.

Большинство сортов начиная с третьего года образуют по 10 и более побегов замещения. Это сильные однолетние побеги, из них приходится вырезать хотя бы три лишних, а остальные подвязывать. Но в отдельных кустах побегов замещения меньше 7. В этом случае стараются сохранить все, но не надо оставлять побеги поросли. Такой куст требует дополнительного ухода и подкормки, если это возможно.

#полезно знать
