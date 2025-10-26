Кто же не любит грецкие орехи! Они содержат множество витаминов и минералов, включая витамины E и B6, фолиевую кислоту, медь, магний и антиоксиданты, что делает их незамениными помощниками в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, мозга, кишечника, кожи и волос.

Но прежде чем воспользоваться этими полезными свойствами, орехи нужно очистить от скорлупы. И для этого не потребуются специальные инструменты.

Проще всего купить уже очищенные грецкие орехи — с этим никто не спорит. Но, во-первых, они существенно дороже, а во-вторых, в скорлупе они дольше хранятся. Так зачем переплачивать, если очистить гору орехов можно в домашних условиях без особых усилий? Просто воспользуйтесь перечисленными ниже лайфхаками!

Метод первый: кипяток

Для этого способа не понадобится никаких сверхъестественных приборов и ингредиентов. Только глубокая миска, кипяток и нож.

Выложите неочищенные орехи в миску и залейте их крутым кипятком так, чтобы они были полностью погружены в воду. Оставьте их на 10 минут, затем аккуратно слейте виду и немного подождите, когда орехи остынут. Как только вам будет комфортно держать их в руках, снимите распаренную скорлупу с помощью ножа или просто руками.

Метод второй: духовка

Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов, выложите грецкие орехи на противень ровным слоем и поместите в духовку на 10-15 минут. Такая тепловая обработка сделает скорлупу более хрупкой и податливой. Как только время пройдет, достаньте противень и дайте орехам немного остыть. Затем наденьте тканевые перчатки, чтобы не обжечься, и руками снимите скорлупу.

Метод третий: микроволновка

Если нет возможности или желания возиться с духовкой, положите горсть грецких орехов в миску и поставьте ее в микроволновую печь. Только есть один нюанс: на устройстве необходимо установить режим «конвекция» или «гриль» — если таких функций нет, от данного способа лучше отказаться, он может быть опасен.

После установки нужного режима погрейте орехи в течение 2-3 минут, затем очистите их вручную или при помощи ножа, предварительно немного остудив.

Метод четвертый: чеснокодавилка

Современные чеснокодавилки вряд ли справятся с такой непростой задачей, как чистка грецких орехов, а вот старые добрые советские приборы запросто разломают даже самую жесткую скорлупу!

Все, что нужно сделать, — это поместить орех в емкость для чесночных долек и аккуратно сжать ручки-держатели. Несколько раз надавите прессом на скорлупу, чтобы она треснула. Затем добраться до содержимого не составит труда.

Как избавиться от горькой кожицы

Замечали, что некоторые грецкие орехи могут иметь горький, неприятный вкус? Все дело в коричневой шелухе на самом орехе, которую тоже можно удалить двумя быстрыми способами.