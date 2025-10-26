26 октября православные отмечают праздник в честь чудотворной Иверской иконы Божьей Матери. На образе изображена Дева Мария с младенцем на руках. Иверской ее назвали потому, что находится она в Греции в Иверском монастыре.

Также христиане в этот день вспоминают мученика Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилу, его сестры Агафонику и мученика Агафодора.

Карп жил в Малой Азии, служил в сане епископа, его проповеди обратили в христианство множество язычников. Не все были довольны тем, что священнослужитель собирает вокруг себя столько людей, и на него донесли недоброжелатели. Карп и его друг и помощник диакон Папила были схвачены по проказу правителя, над мужчинами изощренно издевались, истязая их, но от веры они не отреклись.

Мучеников привязывали к лошадям и тащили их из одного города в другой, на них был натравлен медведь, и многие другие пытки пережили священники. Все это время за ними следовали Агафоника и Агафодор. Жизнь всех четверых прервалась, Агафодора забили до смерти, а Карпа, Папилу и Агафонику обезглавили.

В этот день крестьяне проводили уборку в бане, в парилке запаривали травы, тем самым выгоняя злого духа — банника. Люди думали, что маленький злой старичок с бородой, покрытой плесенью, живет в каждой бане, он мог причинить много неприятностей тем, кто парится. Самое маленькое, что он мог сделать — окатить кипятком. Чтобы задобрить этого обитателя бани, ему оставляли гостинцы: кусочек мыла, воду в кадушке и веник.

Погодные приметы

Облака быстро передвигаются — ждали непогоду. Солнце скрывается за тучами — погода поменяется. Небо красного цвета — будет дождь. Петухи кричат слишком рано — потеплеет.