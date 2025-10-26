Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народные приметы на 26 октября — Иверская икона Божьей Матери. Карп, Агафонов день 0 165

Дом и сад
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 26 октября — Иверская икона Божьей Матери. Карп, Агафонов день
ФОТО: LETA

26 октября православные отмечают праздник в честь чудотворной Иверской иконы Божьей Матери. На образе изображена Дева Мария с младенцем на руках. Иверской ее назвали потому, что находится она в Греции в Иверском монастыре.

Также христиане в этот день вспоминают мученика Карпа, епископа Фиатирийского, диакона Папилу, его сестры Агафонику и мученика Агафодора.

Карп жил в Малой Азии, служил в сане епископа, его проповеди обратили в христианство множество язычников. Не все были довольны тем, что священнослужитель собирает вокруг себя столько людей, и на него донесли недоброжелатели. Карп и его друг и помощник диакон Папила были схвачены по проказу правителя, над мужчинами изощренно издевались, истязая их, но от веры они не отреклись.

Мучеников привязывали к лошадям и тащили их из одного города в другой, на них был натравлен медведь, и многие другие пытки пережили священники. Все это время за ними следовали Агафоника и Агафодор. Жизнь всех четверых прервалась, Агафодора забили до смерти, а Карпа, Папилу и Агафонику обезглавили.

В этот день крестьяне проводили уборку в бане, в парилке запаривали травы, тем самым выгоняя злого духа — банника. Люди думали, что маленький злой старичок с бородой, покрытой плесенью, живет в каждой бане, он мог причинить много неприятностей тем, кто парится. Самое маленькое, что он мог сделать — окатить кипятком. Чтобы задобрить этого обитателя бани, ему оставляли гостинцы: кусочек мыла, воду в кадушке и веник.

Погодные приметы

Облака быстро передвигаются — ждали непогоду. Солнце скрывается за тучами — погода поменяется. Небо красного цвета — будет дождь. Петухи кричат слишком рано — потеплеет.

Читайте нас также:
#народные приметы #полезно знать #вера
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Врач развенчала миф о пользе чеснока и лука при простуде
Изображение к статье: Как правильно формировать кусты малины?
Изображение к статье: Легко и просто: 4 проверенных способа, как просто и быстро очистить грецкие орехи от скорлупы
Изображение к статье: На стенках чашек бурый налет? Эксперт рассказала, как его удалить и не навредить здоровью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес
Изображение к статье: Из-за угрозы метеозондов Литва закроет границу с Беларусью, но будут исключения
В мире
Изображение к статье: Виктор Орбан вынужден маневрировать между Брюсселем и Москвой. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Кладезь полезных свойств: что такое пчелиный хлеб и кому нужно есть
Люблю!
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Латвийские предприятия помогают поддерживать нелегальный экспорт российской нефти
Бизнес

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео