Врач развенчала миф о пользе чеснока и лука при простуде

Дом и сад
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Врач развенчала миф о пользе чеснока и лука при простуде

Эндокринолог Г. Блай назвала самые популярные способы лечения простуды, которые на самом деле не приносят пользы. Об этом сообщает Infosalus.

По словам специалиста, научно не доказано, что лук способен облегчить симптомы простуды. Его запах, напротив, раздражает глаза и дыхательные пути. Также не подтверждено, что прием витамина С предотвращает развитие болезни.

В составе чеснока действительно есть вещества с умеренным противомикробным действием, отметила врач. Однако нет доказательств того, что он лечит или предотвращает простуду. Более того, чеснок может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта.

Неэффективным также является вдыхание горячего пара: он может временно облегчить дыхание, но не уничтожает вирусы и способен обжечь дыхательные пути. Не стоит лечиться эхинацеей и другими растительными средствами — исследования показывают, что они бесполезны в борьбе с простудой.

По словам медика, данные о действенности леденцов с цинком остаются противоречивыми. Они могут сократить длительность болезни, но только при приеме в первые сутки. При этом у средства есть неприятные побочные эффекты — тошнота и токсичность при чрезмерном употреблении.

Чтобы быстрее справиться с простудой, доктор посоветовала употреблять мед, полоскать горло, промывать нос соленой водой, пить много жидкости и установить в помещении увлажнитель воздуха.

#полезно знать
