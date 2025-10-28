Заливать антифриз – плохой вариант, считает он, особенно когда речь идёт о трубах для питьевого водоснабжения. Вот пошаговый план действий.

Шаг 1. Отключить источник подачи.

Насосную станцию или центральный ввод перекрывают, после чего открывают все краны в доме сверху вниз. Этот приём работает за счёт силы тяжести: вода уходит по уклонам, а воздух замещает её, не создавая пробок.

Шаг 2. Слить воду из каждого узла.

Сливать нужно не только из магистрали, но и из каждого узла. Унитазы и сифоны осушают полностью. Бачки протирают, а в гидрозатворы можно залить немного солёного раствора или растительного масла, чтобы они не пересохли и не потрескались.

Шаг 3. Проверить бытовую технику.

Посудомоечная и стиральная машины имеют собственные дренажные шланги и фильтры. Если оставить воду в помпе или шланге, то после заморозков эти детали могут лопнуть.

Шаг 4. Проверить наружные краны, трубы и узел учёта.

Их не просто перекрывают внутри, но и открывают снаружи, чтобы корпус полностью опустел.