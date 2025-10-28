Только полностью слитые системы отопления и водопровода на даче позволят спокойно пережить зиму, предупредил строительный эксперт Фёдор Васильев.
Заливать антифриз – плохой вариант, считает он, особенно когда речь идёт о трубах для питьевого водоснабжения. Вот пошаговый план действий.
Шаг 1. Отключить источник подачи.
Насосную станцию или центральный ввод перекрывают, после чего открывают все краны в доме сверху вниз. Этот приём работает за счёт силы тяжести: вода уходит по уклонам, а воздух замещает её, не создавая пробок.
Шаг 2. Слить воду из каждого узла.
Сливать нужно не только из магистрали, но и из каждого узла. Унитазы и сифоны осушают полностью. Бачки протирают, а в гидрозатворы можно залить немного солёного раствора или растительного масла, чтобы они не пересохли и не потрескались.
Шаг 3. Проверить бытовую технику.
Посудомоечная и стиральная машины имеют собственные дренажные шланги и фильтры. Если оставить воду в помпе или шланге, то после заморозков эти детали могут лопнуть.
Шаг 4. Проверить наружные краны, трубы и узел учёта.
Их не просто перекрывают внутри, но и открывают снаружи, чтобы корпус полностью опустел.
