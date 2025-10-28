Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно подготовить к зиме дачный водопровод? 1 221

Дом и сад
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно подготовить к зиме дачный водопровод?

Только полностью слитые системы отопления и водопровода на даче позволят спокойно пережить зиму, предупредил строительный эксперт Фёдор Васильев.

Заливать антифриз – плохой вариант, считает он, особенно когда речь идёт о трубах для питьевого водоснабжения. Вот пошаговый план действий.

Шаг 1. Отключить источник подачи.

Насосную станцию или центральный ввод перекрывают, после чего открывают все краны в доме сверху вниз. Этот приём работает за счёт силы тяжести: вода уходит по уклонам, а воздух замещает её, не создавая пробок.

Шаг 2. Слить воду из каждого узла.

Сливать нужно не только из магистрали, но и из каждого узла. Унитазы и сифоны осушают полностью. Бачки протирают, а в гидрозатворы можно залить немного солёного раствора или растительного масла, чтобы они не пересохли и не потрескались.

Шаг 3. Проверить бытовую технику.

Посудомоечная и стиральная машины имеют собственные дренажные шланги и фильтры. Если оставить воду в помпе или шланге, то после заморозков эти детали могут лопнуть.

Шаг 4. Проверить наружные краны, трубы и узел учёта.

Их не просто перекрывают внутри, но и открывают снаружи, чтобы корпус полностью опустел.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    28-го октября

    Если у вас полиэтиленовые трубы (pe100) то можете забить со сливом. Они не лопаются в мороз, даже лежа на поверхности заполненые водой.

    0
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Простые правила хранения картошки, моркови и свеклы зимой
Изображение к статье: Лунный календарь на ноябрь 2025 года
Изображение к статье: Народные приметы на 28 октября — Евфимий Осенний
Изображение к статье: Что нельзя жарить на антипригарной сковороде — объяснили эксперты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Lifenews
Изображение к статье: Любовь — не только чувство: как гормоны делают нас счастливыми или сводят с ума
Люблю!
Изображение к статье: Тянет на сладкое: почему именно по утрам и как есть сахар без вреда
Люблю!
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео