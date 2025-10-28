Сомнилоквия — явление, при котором человек разговаривает во сне и, как правило, этого не помнит. По статистике, около 5 процентов взрослых и до 50 процентов детей периодически говорят во сне. Психолог Л. Верчинова подробно рассказала об этом явлении.

Такое поведение относится к одной из самых распространённых форм парасомнии — расстройств, проявляющихся необычными действиями или ощущениями во время сна. Опасности оно не представляет, разве что может смутить или напугать спящего рядом человека.

Чаще всего речь во сне возникает во время быстрой фазы сна, когда мозг выделяет глицин и ГАМК, парализующие тело, за исключением мышц, отвечающих за движение глаз и дыхание.

Учёные пока не могут точно объяснить, почему человек говорит во сне. Однако существует несколько предположений. Согласно одному из них, иногда организм частично избегает действия глицина и ГАМК, из-за чего некоторые группы мышц, включая мышцы гортани и языка, остаются подвижными.

По словам Верчиновой, мозг можно сравнить с оркестром, который после насыщенного дня не сразу замолкает, а постепенно стихает, готовясь ко сну. Все «инструменты» — зоны мозга — должны погрузиться в покой. Но иногда «дирижёру» не удаётся утихомирить один из самых активных инструментов — речевой центр, и человек начинает говорить во сне.

Речевая активность во сне чаще наблюдается при накопившемся стрессе, болезнях или после употребления алкоголя. Кроме того, склонность к сомнилоквии может передаваться по наследству.