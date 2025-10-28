Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Простые правила хранения картошки, моркови и свеклы зимой 0 208

Дом и сад
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Простые правила хранения картошки, моркови и свеклы зимой

После сбора урожая важно обеспечить ему надлежащие условия хранения, заявил агроном Н.Чаплин.

По словам специалиста, картофель следует выкапывать, когда ботва полностью высохнет и опадет, а свеклу и морковь — в последнюю очередь, нередко после первых заморозков, слегка затронувших ботву, но не повредивших корнеплоды. Это помогает овощам подготовиться к зимнему периоду.

Свеклу, морковь и картофель хранят при температуре от +2 до +4 °C и влажности воздуха 90–95 %. В таких условиях удается избежать замерзания, гниения и преждевременного прорастания овощей.

Перед хранением, подчеркнул агроном, нельзя мыть овощи и помещать их в плотно закрытые пакеты. Их необходимо слегка очистить от земли и тщательно просушить в тени. Также не рекомендуется хранить вместе здоровые и поврежденные плоды, чтобы не испортился весь урожай.

Оптимальные места для хранения — погреб или утепленный балкон. При сильных морозах овощи можно накрывать пледами или другими теплыми вещами. Если погреба или балкона нет, допускается хранить овощи в прихожей — в мешках из натуральной ткани, чтобы они не запотевали. В теплом помещении срок хранения сокращается, поэтому такие овощи стоит употреблять в первую очередь.

Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лунный календарь на ноябрь 2025 года
Изображение к статье: Как правильно подготовить к зиме дачный водопровод?
Изображение к статье: Народные приметы на 28 октября — Евфимий Осенний
Изображение к статье: Что нельзя жарить на антипригарной сковороде — объяснили эксперты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!
Изображение к статье: Кем вы могли быть в прошлой жизни: узнай по дате рождения
Lifenews
Изображение к статье: Любовь — не только чувство: как гормоны делают нас счастливыми или сводят с ума
Люблю!
Изображение к статье: Тянет на сладкое: почему именно по утрам и как есть сахар без вреда
Люблю!
Изображение к статье: По делу о полетах Кариньша обвинение предъявлено только одному человеку
Политика
Изображение к статье: Работодатель может отложить взносы, а пенсия станет меньше: власти ищут решение
Политика
Изображение к статье: Готовьте сразу два: этот картофельный пирог исчезает со стола мгновенно!
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео