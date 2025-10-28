По словам специалиста, картофель следует выкапывать, когда ботва полностью высохнет и опадет, а свеклу и морковь — в последнюю очередь, нередко после первых заморозков, слегка затронувших ботву, но не повредивших корнеплоды. Это помогает овощам подготовиться к зимнему периоду.

Свеклу, морковь и картофель хранят при температуре от +2 до +4 °C и влажности воздуха 90–95 %. В таких условиях удается избежать замерзания, гниения и преждевременного прорастания овощей.

Перед хранением, подчеркнул агроном, нельзя мыть овощи и помещать их в плотно закрытые пакеты. Их необходимо слегка очистить от земли и тщательно просушить в тени. Также не рекомендуется хранить вместе здоровые и поврежденные плоды, чтобы не испортился весь урожай.

Оптимальные места для хранения — погреб или утепленный балкон. При сильных морозах овощи можно накрывать пледами или другими теплыми вещами. Если погреба или балкона нет, допускается хранить овощи в прихожей — в мешках из натуральной ткани, чтобы они не запотевали. В теплом помещении срок хранения сокращается, поэтому такие овощи стоит употреблять в первую очередь.