Церковь почитает Лонгина как мученика: после смерти Христа он стал христианским подвижником и был казнен по поручению Пилата.

Этот день связан с рядом обычаев и примет, которые направлены на защиту от бед и привлечение здоровья и тепла на зиму.

Обычаи дня включают вынос зимней одежды на улицу для проветривания. Считалось, что одежда, проветренная на первом морозе, лучше согреет в холодные месяцы и поможет сохранить здоровье. Также было принято размещать возле ворот колючие растения или металлические предметы (например, грабли), чтобы отпугивать нечистую силу​.

Кроме того, считалось, что в этот день нельзя ссориться или злословить, поскольку это может привлечь неудачи. Женщинам было рекомендовано избегать работы, связанной с напряжением зрения, и воздерживаться от гаданий, чтобы не отпугнуть удачу и любовь​

Приметы погоды 29 октября помогают предсказывать предстоящие изменения. Например: