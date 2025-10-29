Baltijas balss logotype
Народные приметы на 29 октября — Лонгин-сотник

Дом и сад
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народные приметы на 29 октября — Лонгин-сотник

29 октября в православии отмечен как день Лонгина, римского центуриона (сотника), пронзившего копьём бок распятого Иисуса Христа.

Церковь почитает Лонгина как мученика: после смерти Христа он стал христианским подвижником и был казнен по поручению Пилата.

Этот день связан с рядом обычаев и примет, которые направлены на защиту от бед и привлечение здоровья и тепла на зиму.

Обычаи дня включают вынос зимней одежды на улицу для проветривания. Считалось, что одежда, проветренная на первом морозе, лучше согреет в холодные месяцы и поможет сохранить здоровье. Также было принято размещать возле ворот колючие растения или металлические предметы (например, грабли), чтобы отпугивать нечистую силу​.

Кроме того, считалось, что в этот день нельзя ссориться или злословить, поскольку это может привлечь неудачи. Женщинам было рекомендовано избегать работы, связанной с напряжением зрения, и воздерживаться от гаданий, чтобы не отпугнуть удачу и любовь​

Приметы погоды 29 октября помогают предсказывать предстоящие изменения. Например:

Если луна тусклая и бледная — это к снегопаду и морозам.
Ясное и звездное ночное небо указывает на солнечную погоду на следующий день, а облачное небо предвещает осадки.
#народные приметы #вера
