Опытные огородники не покупают многое из того, на что тратят деньги начинающие садоводы. Как можно сберечь средства без ущерба для урожая?

Минеральные удобрения

Сбор органических отходов на компост позволяет избежать большей части расходов на покупку минеральных удобрений.

Нужно лишь оборудовать место для формирования компостной массы и добавлять к ней необходимые микроэлементы — молибден, бор, кобальт и другие. Но хороший компост можно получить и без добавления микроэлементов, если у вас есть древесная зола — она содержит все эти вещества. Просто добавляйте к компостной массе золу, равномерно рассыпая ее по поверхности.

Этот способ подкормки растений удобен еще и тем, что меньше вредит здоровью. При работе с минеральными удобрениями необходимо соблюдать строгие меры предосторожности, но мало кто из садоводов надевает спецодежду или защитные очки. При внесении компоста не нужно строго рассчитывать дозировку — как правило, растение забирает необходимое ему количество питательных веществ, а остальное остается в верхнем почвенном слое и доступно для использования, когда у овощей или зелени вновь возникнет необходимость в питании.

Контейнеры для посева

Под контейнеры для рассады можно использовать любую тару для упаковки полуфабрикатов или готовых продуктов. Оптимально подходят лотки из-под мясных полуфабрикатов — они плотные, непрозрачные, а их стенки довольно высокие, около пяти сантиметров. Туда входит много земли, она медленнее пересыхает.

Для посева семян нужно сделать дренажные отверстия — раскаленным сверлом диаметром 6-8 миллиметров, напильником или другим приспособлением. Отверстия нужны не только в дне, но и на его стыке с боковыми стенками. Не стоит бояться, что земля просыплется наружу — первый же полив уплотнит грунт, и он не станет высыпаться.

Этикетки для рассады

Нет необходимости в покупке специальных этикеток или маркеров. Их можно легко заменить одноразовыми пластиковыми ложечками.

Во-первых, большая упаковка ложечек стоит намного дешевле, чем набор этикеток. К тому же ложечки сложнее потерять в земле при пересадке, они не заглубляются в землю полностью. На ложечке нужно написать маркером название сорта и воткнуть ее в землю у начала полосы семян или рассады этого сорта. Такая этикетка долго не выгорает, а надпись держится до конца сезона. Осенью надпись можно удалить меламиновой губкой, и ложечка послужит и на следующий год.

Семена

Производители семян стремятся экономить — их продукция дорожает, а в пакетиках содержится всё меньшая дозировка.

К тому же всхожесть семян со своего огорода нередко намного лучше, чем у покупных. Собирайте семена с тех растений, откуда это возможно. Со временем вы отберете лучшие сорта или гибриды и будете получать отличный урожай.

Земля для посадки семян

Обойтись без покупки специальной земли для посева семян вполне реально.

Стоит учесть, что такая земля должна быть гигроскопичной, рыхлой, питательной в меру (не перегруженной удобрениями), поскольку маленькие корешки юной рассады могут не справиться с большим объемом питательных веществ. Самостоятельно сделать такой грунт можно на основе компостной земли. Огородите на участке небольшой участок (например, полметра на полметра) и складывайте туда листовой опад, который делает грунт рыхлым, и немного компостной земли.

Лучше побеспокоиться об этом в начале огородного сезона, чтобы за лето и пару осенних месяцев вся органика успела разложиться.

Эту массу надо регулярно поливать, чтобы процесс разложения шел равномерно. Перед морозами нужно расфасовать полученный грунт по мешкам и убрать на хранение до весны. Для хранения такой почвы удобно также использовать большие пластиковые бутылки со срезанным верхом.