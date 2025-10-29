Baltijas balss logotype
Почему тыквы вырастают до гигантских размеров, а черника — нет? 0 111

Дом и сад
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему тыквы вырастают до гигантских размеров, а черника — нет?

Каждую осень некоторые фермеры радуются рекордным урожаям тыкв, масса которых может превышать 1200 килограммов.

В то же время самое крупное яблоко едва достигает 1,8 килограмма, а самая большая черника весит меньше 30 граммов. Почему же тыквы способны вырастать до таких гигантских размеров, а другие плоды, включая ягоды, остаются небольшими?

Секрет в особых сортах тыкв вида тыква крупноплодная (Cucurbita maxima), таких как Мамонт и Атлантик Джайант. Эти разновидности выводились селекционерами специально для получения огромных плодов. Главная причина их размеров заключается в необычном типе роста: такие растения продолжают расти и развиваться без ограничений, в отличие от ограниченных в росте, которые достигают фиксированного размера.

У крупноплодных тыкв отсутствует жёсткая генетическая «программа», контролирующая размер органов — листьев, цветов и плодов. У этих растений «запрет» на рост значительно слабее, поэтому плоды могут увеличиваться до колоссальных размеров. Благодаря мощной листве растение постоянно снабжает плод энергией и питательными веществами.

Кроме того, плотная и эластичная кожица тыквы выдерживает огромный вес, не растрескиваясь, в то время как у мягкоплодных ягод и фруктов такая структурная поддержка отсутствует.

В итоге способность тыкв становиться гигантами объясняется сочетанием их типа роста, длительной селекции, особенностей структуры и механических свойств плода, а также грамотного ухода за растением.

#полезно знать
