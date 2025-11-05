123456 — это не считалочка, а самый популярный в мире пароль.

Удивлены? Сервис-менеджер паролей NordPass обнародовал список паролей, которые пользователи из 44 стран используют чаще всего.

В топ вошли и другие пароли, которые можно назвать мечтой любого взломщика: «123123», «12345678», «123456789», «password», «qwerty123», «qwerty1», «111111», «secret» и другие. Более 3 миллионов человек посчитали набор цифр «123456» достаточно надежным, чтобы защитить свои аккаунты от взлома.

Предметом анализа стали пароли, которые уже были украдены, что неудивительно, учитывая степень их надежности.