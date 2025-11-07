Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Любители грибов реже страдают от депрессии — исследование 1 328

Дом и сад
Дата публикации: 07.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Любители грибов реже страдают от депрессии — исследование
ФОТО: pixabay

Ученые из Университета штата Пенсильвания проанализировали рацион и медицинские данные более 24 тысяч человек.

 

Выяснилось, что у людей, употребляющих грибы, депрессия возникает реже. Это не означает, что грибы полностью избавляют от этого состояния, но вероятность его появления у грибников определенно ниже. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.

Ранее проводились аналогичные исследования, однако они чаще всего были клиническими, где участники специально включали грибы в свой рацион, и число добровольцев в таких исследованиях обычно не превышало сотни. Если действительно существует причинно-следственная связь, возникает вопрос, что именно в грибах может предотвращать депрессию. С одной стороны, это может быть аминокислота эрготионеин, которой в грибах содержится много и которая обладает противовоспалительными свойствами — а воспаление, как считается, может повышать риск психоневрологических расстройств.

С другой стороны, некоторые грибы (например, шампиньоны) богаты калием, а его недостаток, как полагают, способствует возникновению тревожности. Наконец, определенные виды грибов содержат вещества, действующие как нейротрофические факторы, которые способствуют росту нейронов и образованию новых синапсов, что, в свою очередь, помогает защититься от различных психоневрологических проблем, включая депрессию.

×
Читайте нас также:
#полезно знать
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Всего 2 ложки этого средства — и огурцы не пожелтеют до октября
Изображение к статье: Причины быстрого разряда телефона: 5 распространенных ошибок
Изображение к статье: Как быстро очистить вытяжку до блеска: простая хитрость
Изображение к статье: Правила полива помидоров: что нужно знать

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео