Выяснилось, что у людей, употребляющих грибы, депрессия возникает реже. Это не означает, что грибы полностью избавляют от этого состояния, но вероятность его появления у грибников определенно ниже. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders.

Ранее проводились аналогичные исследования, однако они чаще всего были клиническими, где участники специально включали грибы в свой рацион, и число добровольцев в таких исследованиях обычно не превышало сотни. Если действительно существует причинно-следственная связь, возникает вопрос, что именно в грибах может предотвращать депрессию. С одной стороны, это может быть аминокислота эрготионеин, которой в грибах содержится много и которая обладает противовоспалительными свойствами — а воспаление, как считается, может повышать риск психоневрологических расстройств.

С другой стороны, некоторые грибы (например, шампиньоны) богаты калием, а его недостаток, как полагают, способствует возникновению тревожности. Наконец, определенные виды грибов содержат вещества, действующие как нейротрофические факторы, которые способствуют росту нейронов и образованию новых синапсов, что, в свою очередь, помогает защититься от различных психоневрологических проблем, включая депрессию.