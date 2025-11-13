14 ноября в православных храмах вспоминают святых Косму и Дамиана, которые жили в Малой Азии на границе II и III веков. В народном календаре этот день, посвященный братьям, исцелившим множество людей, называется Кузьминки осенние или Курьи именины. В прошлом девушки готовили праздничные угощения, приглашая на них молодых людей.

Святые бессребреники Косма и Дамиан жили в Малой Азии в конце II – начале III веков. Братья рано остались без отца, и их воспитанием сначала занималась мать. Когда она заболела, она обратилась за помощью к святой Феодотии.

Феодотия была благочестивой и порядочной христианкой, и именно такими стали Косма и Дамиан. Когда они подросли, оба выбрали путь врачевания. Их обучал пожилой лекарь, обладавший многими секретами этой непростой науки.

Согласно легенде, братья исцеляли не только физические недуги, но и душевные страдания. Благодаря своему бескорыстному служению Богу, они были наделены даром чудотворения. За свою работу они никогда не брали денег, следуя заповеди Иисуса Христа: «Даром получили, даром давайте». Именно поэтому Косму и Дамиана прозвали бессребрениками.

Однажды к ним пришла безнадежно больная женщина, и братья исцелили её. В благодарность она принесла Дамиану три яйца и уговорила его принять их во имя Святой Троицы. Когда Косма узнал об этом, он был так поражен и обижен поступком брата, что поссорился с ним. Ссора была настолько серьезной, что он даже завещал похоронить Дамиана отдельно от себя.

Неизвестно, чем бы закончилась их ссора, если бы однажды старый врачеватель, обучавший братьев исцелять людей, не заманил их в горы с намерением убить. Это он сделал из зависти, поскольку его ученики превзошли его в мастерстве.

Когда христиане, скорбящие о пропаже братьев, нашли их тела, они решили похоронить их раздельно. Однако верблюд, которого братья вылечили от бешенства, неожиданно заговорил человеческим голосом и сказал, что Косма и Дамиан должны быть погребены вместе. Так и произошло.

Народный календарь: Кузьминки осенние

Праздник «Кузьминки» отмечается дважды в году. Летние Кузьминки приходятся на 14 июля и называются «Бабьим днем», посвященным женщинам и девушкам. Осенние Кузьминки также считаются праздником для представительниц прекрасного пола, которые в это время чествуются как хранительницы домашнего очага. 14 ноября девушки принимали гостей, готовя для них праздничные обеды.

Как правило, девушки собирались в одной избе, где готовили угощения и варили пиво. Молодые люди угощались этими блюдами. Если еда и пиво казались им невкусными, а стол бедным, это считалось плохим знаком. Девушки понимали, что в ближайшее время им не удастся выйти замуж.

Если же пиршество проходило удачно, это означало, что пора задуматься о свадьбе, которая не за горами. «Свадьба без чудес не бывает»; «Добрая свадьба – неделю»; «Всякую свадьбу три дня хвалят да три дня хают»; «Добрая женитьба научает, а худая – от дома отлучает», – гласили народные пословицы.

Кузьминки осенние: что нужно сделать в этот день

В старину в это время следовало задобрить дворового духа, который заботился о домашнем скоте. Если дух был злым и причинял вред животным, предки обращались к местным знахаркам, которые помогали провести специальный обряд.

Взяв помело, они садились на лошадей, которые чаще других страдали от дворового, и разъезжали по двору, размахивая помелом и громко взывая: «Батюшка дворовой, не разори двор и не погуби животину!» Другое помело опускали в деготь и размахивали им ближе к земле. Считалось, что если помело «пройдется» по голове злого духа, тот испугается и покинет двор навсегда.

Кузьминки осенние напоминали, что женщинам пришло время заняться прядением. Нужно было успеть связать теплые вещи для дома к приходу холодов.

Незамужние девушки в это время обращались к святым Кузьме и Демьяну, как их называли славяне, прося о помощи в поиске достойных женихов.

Согласно народным приметам, если на Кузьму и Демьяна день выдался теплым, зима будет мягкой, и сильных холодов не ожидается. Если деревья не успели сбросить листья, зима затянется, а следующий год будет неурожайным.

Если в Курьи именины дороги были грязными, предки знали, что теплая погода продлится до середины зимы. Если в ночь на Кузьминки осенние супруги слышали кошачье мяуканье, это предвещало удачный год для семейной пары.

Кузьминки осенние: что нельзя делать

В Курьин день было принято помогать нуждающимся. Если кто-то отказывался подать милостыню, старцы знали, что этого человека ждет беда. Однако, подавая деньги, нельзя было смотреть в глаза нищему, так как считалось, что в это время по свету бродит нечистая сила, способная натворить бед.

Курьин день – не время для ссор. Пренебрежение этим запретом могло привести к финансовым неудачам. Также в это время строго запрещалось интриговать, сплетничать и выдумывать небылицы о людях. Нарушителей спокойствия ожидали неудачи и болезни.