Цемент следует хранить в сухих закрытых помещениях, таких как сараи, на деревянных полах, приподнятых над землей на 20-50 см, предварительно застелив их одним слоем рубероида или пергамина.

Особенно строгие требования к условиям хранения предъявляют высокомарочные цементы, которые из-за мелкого помола быстро окомковываются и теряют свою активность. Помещения для хранения цемента должны быть защищены не только от влаги, но и от интенсивного воздухообмена, особенно от сквозняков.

На строительной площадке цемент в мешках можно размещать на деревянных поддонах, укрывая его со всех сторон полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Цемент также можно хранить в плотно закрытых ящиках-ларях, а также в железных или деревянных бочках, но не более двух лет.