От каких заболеваний может защитить репчатый лук? 0 276

Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: От каких заболеваний может защитить репчатый лук?

Делится опытом агронома Александра ХОРОБРОВЦА.

 

- Репчатый лук содержит эфирное масло, благодаря которому у него характерный аромат и острый вкус. В луке также присутствуют витамины и органические кислоты. Кроме того, он богат минеральными веществами, такими как кальций, фосфор, калий, натрий, магний и железо.

Фитонциды, содержащиеся в луке, не только уничтожают патогенные микробы и предотвращают гнилостные процессы в кишечнике, но и способствуют улучшению роста и развития тканей организма, а также их восстановлению.

Лук применяется при простудах, гипертонии и атеросклерозе. Он помогает снизить уровень холестерина в крови и усиливает мочеотделение. Лук также используется для лечения подагры, ревматизма и в качестве профилактического средства против цинги.

Всего 70 г зеленого лука полностью удовлетворяют суточную потребность организма в аскорбиновой кислоте. Лук полезен при острых респираторных заболеваниях, ангине и хроническом тонзиллите.

Для лечения кашля, катара верхних дыхательных путей, бронхита и охриплости можно приготовить следующее средство. Лук мелко нарезают, посыпают сахаром и оставляют в теплом месте на несколько часов. Полученный сок нужно принимать 3-5 раз в день по 1 столовой ложке (детям по 1 чайной ложке) после еды.

При бронхите с сухим кашлем рекомендуется использовать измельченный на терке или пропущенный через мясорубку лук (500 г), смешанный с медом (50 г) и сахаром (400 г). Смесь заливают литром воды и кипятят на медленном огне в течение трех часов. Хранят в плотно закрытой посуде в холодильнике. Принимают по 2 столовые ложки три раза в день.

Лук, используемый для приготовления супов, полезен для людей с сахарным диабетом.

#витамины #лук #диабет #простуда #лечение #здоровье #рецепты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
