В холодное время года, когда солнечного света становится все меньше, растения испытывают нехватку как света, так и питательных веществ. Это касается не только дачных культур, но и домашних цветов. Мы нашли несколько способов, которые помогут буквально вдохнуть жизнь в ваши растения и обеспечить их необходимыми подкормками.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа — это секретный компонент, способствующий здоровью ваших растений. Садоводы применяют ее как в открытом грунте, так и для компостирования в домашних горшках. Не спешите выбрасывать скорлупу после завтрака: она окажется полезной для цветов, так как содержит важные питательные вещества — калий и фосфор. Кроме того, удобрения из измельченной яичной скорлупы помогают снизить кислотность почвы.

Перед использованием яичную скорлупу нужно тщательно промыть, затем заморозить на ночь или ненадолго подержать в духовке (при температуре 200 градусов в течение 20 минут) и растолочь в порошок. Для этого можно воспользоваться ступкой или кофемолкой. Добавьте 1-2 столовые ложки яичного порошка в компост или посадочные ямки.

Хотя яичная скорлупа полезна для многих растений, особенно ее любят томаты, которые подвержены гниению в конце цветения.

Рисовая вода

Исследования подтверждают, что натуральная рисовая вода эффективна в сельском хозяйстве. И вы можете легко приготовить ее в домашних условиях!

Рис сам по себе богат множеством веществ, необходимых для хорошего роста растений, — азотом, фосфором, калием, магнием, цинком, железом и серой. Однако, когда вы промываете и варите рис, многие из этих элементов остаются в воде. Эта вода, оставшаяся после варки риса, идеально подходит для подкормки. Она не только стимулирует рост, но и улучшает структуру почвы, а также защищает растения от вредителей.

Поливайте растения остывшей рисовой водой без добавления соли и специй раз в месяц.



Кофейная гуща

Кофейная гуща — одно из самых популярных и простых органических удобрений, которое может значительно улучшить здоровье комнатных растений. Ее добавление в почву способствует аэрации и улучшению дренажа. Получая из кофе жизненно важный азот, цветы лучше усваивают воду и полезные вещества.

Имейте в виду, что гуща удерживает воду, поэтому не стоит применять ее при поливе суккулентов, кактусов и других растений, предпочитающих сухую почву.

Несколько важных рекомендаций по удобрению растений кофейной гущей:

Не используйте свежую кофейную гущу: сначала сварите ее, чтобы нейтрализовать кислотность. Так кофе не повредит растениям, а принесет только пользу.

Фильтр-кофе можно добавлять в почву вместе с пакетиком — только не забудьте разорвать его на мелкие кусочки.

Избегайте кофейной гущи с химическими ароматизаторами. Для растений такая не подойдет.

Не высыпайте кофе на землю толстым слоем. Лучше смешайте немного гущи с почвой или добавьте в готовый компост.



Банановое удобрение

Приготовьте банановую воду, богатую калием, кальцием, фосфором, магнием и другими микроэлементами, чтобы принести максимальную пользу домашним растениям. Вам понадобится только банан — и ничего больше!

Создать бюджетное и эффективное удобрение из банана очень просто: просто замочите банановую кожуру в теплой воде на несколько недель, а затем используйте «заварку» для полива растений. Альтернативный вариант — нарезать кожуру на мелкие кусочки и отварить их в обычной воде. Перед применением дайте жидкости настояться пару дней.

Опытные садоводы, которые уже опробовали банановую воду, отмечают, что она значительно укрепила стебли растений, даже молодой рассады, помогла надолго удерживать влагу в почве и отпугнуть насекомых.

Огуречная кожура

Вряд ли в повседневной жизни вы задумывались о том, что кожица от огурцов может быть полезна не только в косметических процедурах, но и в садоводстве. В первую очередь огуречная вода помогает лечить растения от различных заболеваний, включая паразитов. Например, овощи отлично отпугивают мошек и почвенных клещей.

Соберите кожуру от любого сорта огурцов. Поместите очистки в бутылку с широким горлышком или в стеклянную банку, залейте водой и закройте крышкой. Дайте огурцам настояться в течение пяти дней. Затем процедите воду, налейте в распылитель и опрыскайте больные растения.